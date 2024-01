Tot-Net, a la vanguardia de la innovación en servicios de limpieza profesional

La iniciativa lanza un documento dirigido a los consumidores para que conozcan de primera mano el funcionamiento del Sistema Europeo de Producción, poniendo en valor el imprescindible papel de la cadena alimentaria 'Si yo no produzco, tú no comes' (SYNPTNC), iniciativa impulsada por Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha elaborado un documento enfocado a los consumidores para que conozcan de primera mano el funcionamiento del Sistema Europeo de Producción, poniendo en valor el imprescindible papel de la cadena alimentaria.