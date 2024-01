SolReina, referente en soluciones de innovación solar

SolReina se ha establecido como un referente en soluciones energéticas innovadoras, gracias a su enfoque revolucionario en la integración solar en edificaciones. En este sentido, su gama de productos va desde balconeras solares, como la Photovoltaic Drawer, hasta tecnologías Building Integrated Photovoltaics (BIPV), que elevan la eficiencia de estos productos hasta un 40 %.

Certificados por laboratorios de alto prestigio, su reputación se funda en la calidad, diseño funcional y compromiso sostenible. En este contexto, la sinergia entre los avances de SolReina en balconeras solares y sus otras soluciones redefinen la generación de energía, la protección de equipos y la estética arquitectónica de manera integral.

Solución energética sostenible Las balconeras solares de SolReina representan una innovación destacada en la integración de energía solar en los edificios sin la necesidad de realizar obras. Estas balconeras no solo generan electricidad de manera eficiente, sino que también ofrecen múltiples beneficios adicionales: protegen y ocultan equipos como aires acondicionados y bombas de calor instalados en fachadas, ampliando la zona fotovoltaica del edificio.

Estas balconeras cuentan con una fácil instalación y están diseñadas en aluminio, estético y funcional, asegurando una integración arquitectónica impecable. Poseen, además, un cerrado hermético para resistir condiciones climáticas adversas y permitir un mantenimiento sencillo, ofreciendo seguridad, protección y acceso fácil para optimizar la limpieza de las placas solares.

Esta solución polivalente promete no solo lograr una eficiencia energética, sino también una estética moderna y funcional para edificios más sostenibles. Las balconeras solares de SolReina, además de generar electricidad eficiente, protegen equipos y ofrecen fácil mantenimiento, asegurando funcionalidad estética.

El aliado en soluciones energéticas SolReina se distingue como un referente en innovación solar, ofreciendo soluciones vanguardistas integrales. Además de las balconeras solares, su enfoque abarca tecnologías BIPV únicas, aumentando la eficiencia energética hasta en un 40 %. Su prestigio, respaldado por importantes laboratorios, radica en soluciones integrales y de calidad como el Photovoltaic Drawer y, entre muchos otros productos, el cubretendal solar. Estos artículos no solo generan energía de manera eficiente, sino que también protegen equipos y amplían la capacidad fotovoltaica de los edificios.

Esta empresa destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia en cada proyecto, ofreciendo valor añadido a través de asesoramiento especializado y productos de alta calidad. Su reputación se fundamenta en la combinación de tecnología innovadora, diseño estético y funcional, posicionándose como líderes en un mercado energético en constante evolución. SolReina, con su compromiso sostenible y tecnología innovadora, lidera el camino hacia edificaciones eficientes y estéticamente funcionales en el panorama energético contemporáneo.