¿Se puede incluir a toda la familia en el mismo seguro de decesos?, por Seguros Academy

Un deceso es una tragedia que puede afectar a la familia de diferentes maneras. Y es que no solo hay que encarar el dolor que este conlleva, sino también el coste de todo lo necesario para un funeral. Por esta razón, contar con un seguro de decesos es fundamental para cualquiera persona. No obstante, muchas personas con seguros de decesos tienen la duda de si es posible tener a toda la familia asegurada dentro de una misma póliza. Se trata de una duda común pero con mucho sentido. La firma de asesores de seguros con más de 65 años de experiencia llamada Seguros Academy ofrece la información necesaria para responder a esta pregunta.

¿Se puede incluir a toda la familia en una misma póliza de decesos? Contar con un seguro de decesos evita las preocupaciones innecesarias en situaciones de duelo, sobre los costes asociados al entierro o cremación en caso de fallecimiento, ya que todos estos gastos estarán completamente cubiertos. Ahora bien, quienes se preguntan si es posible incluir a familiares dentro de una única póliza de decesos, la respuesta corta es sí. De hecho, no solo en un mismo seguro, sino también en una misma cuota. No obstante, hay que conocer varios aspectos importantes y tener muy en cuenta otros. Lo primero es saber que en realidad muchos de los seguros de decesos actuales poseen coberturas que se extienden también a prácticamente todos los miembros de la familia. Por lo tanto, la mayoría de los clientes tendrán siempre protegida a su familia dentro de una única cuota. Hay que saber que el tomador será siempre responsable, pero esto también hace que resulte una opción muy económica y útil en la actualidad.

Algunos aspectos importantes a considerar En primer lugar, lo común es que tanto el tomador como los familiares asegurados tengan a disposición las mismas coberturas dentro de un seguro de decesos. Claro está que también depende mucho de qué coberturas se hayan contratado. Otra de las ventajas poco conocidas acerca de este tipo de seguros es que hay empresas aseguradoras que permiten incluir dentro de la póliza a familiares que se encuentren en el extranjero o en otra dirección. No obstante, en estos casos hay que llevar a cabo gestiones como contratar un extra para la repatriación del familiar en caso de deceso. Si reside en otra dirección, hay que tener en cuenta los capitales de entierro en la ciudad donde se encuentra, ya que pueden variar de un Ayuntamiento a otro.

Por último, lo mejor y más recomendable es siempre acudir con asesores de seguros expertos que puedan orientar sobre todas las opciones y coberturas disponibles, que sean ideales para las necesidades de cada persona. En este sentido, los especialistas de Seguros Academy pueden ser excelentes aliados.