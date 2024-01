El alisado Blue Vegan especial para pelo rubio, disponible en Keratin Europa

La compañía Keratin Europa ha desarrollado recientemente el alisado Blue Vegan especial para rubias, único en el mercado a base de stem sell o células madre pluripotentes de manzana suiza. Este ingrediente permite que los cabellos claros decolorados se mantengan con tonos nivelados, lisos y sin frizz, gracias a sus propiedades neutralizantes de matices amarillentos y atributos humectantes, nutritivos, reductores de volumen y rizos.

La creación ha recibido todos los permisos para entrar al mercado por parte de la Comunidad Europea, pues se trata de un alisado libre de formol y de vapores tóxicos que no solo afectan la salud capilar, sino que contribuyen a la emisión de CO₂.

Propiedades orgánicas Los productos de Keratin Europa son elaborados con materias primas alemanas para uso personal o para emprendedores que buscan renovar sus negocios o construir sus marcas con cosmética totalmente vegana.

En particular, el alisado Blue Vegan especial para rubias, contiene moléculas con fórmulas patentadas que actúan rellenando la fibra capilar, creando nuevos enlaces para aportar mayor resistencia y eliminando el encrespamiento de 4 a 6 meses.

Asimismo, desde el primer momento, sus componentes restauran el cabello maltratado por la exposición a los agentes contaminantes, el uso diario de planchas y tinturas.

Por otro lado, es importante mencionar que la electricidad y la estática del pelo muy claro se controla a través del extracto de berenjena, que destaca por su efectividad en el proceso de alisado. Básicamente, esta verdura tiene un alto contenido de vitaminas, minerales y enzimas saludables que previenen la caída, mejoran el brillo, estimulan los folículos, promueven el crecimiento y suavizan las zonas quebradizas o con horquilla.

En general, tanto particulares como empresarios pueden realizar pruebas del producto, solicitando el pack de muestras pequeñas. Este incluye un kit vegano por 200 ml, la reposición de aminoácidos de 100 ml, el champú, la mascarilla, el acondicionador sin aclarar, el spray protector de calor, el serum reparador y la ampolla reformadora.

Responsabilidad ambiental Keratin Europa ha sido reconocido por no usar componentes dañinos y convencionales en alisados, tanto en el Blue Vegan, como en los provenientes de frutos rojos, ácidos vegetales, áloe, ácido hialurónico y oliva. Entre ellos, aceites minerales que causan alteraciones y obstrucciones en los poros de la piel capilar; tampoco parabenos o sulfatos que aceleran la pérdida de tintes y ocasionan resequedad, picazón y caspa.

Cabe destacar que el respeto por los animales es una de las premisas de la organización en todas las etapas de producción, por lo que no se consideran derivados como los lácteos, la jalea real, la cera de abeja o el colágeno; tampoco, siliconas y ajustadores del ph como TEA, DEA o MEA. Del mismo modo, todos los envases son reciclados, presentan papel de etiqueta ecológico y no son testados en la fauna.