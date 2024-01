Más de 10.000 alumnos en el curso de inteligencia artificial certificado en Academia Online

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar, aprender y generar ingresos. Está creando nuevas posibilidades para innovar y diferenciarse de la competencia para emprendedores y empresas, ya que les ayuda a mejorar sus modelos de negocio, automatizar tareas e incrementar la productividad.

Por esta razón, ha aumentado el interés por aprender a gestionar la inteligencia artificial. En la actualidad, se pueden encontrar cursos presenciales y online que ofrecen una avanzada formación teórica y práctica sobre IA. Un ejemplo de ello es el Máster Inteligencia Artificial desarrollado por la Escuela Emprende.

¿Qué comprende el curso de inteligencia artificial de la Escuela Emprende? Los emprendedores y alumnos aprenden a utilizar la IA para crear productos y servicios innovadores que resuelvan problemas reales o generen nuevas oportunidades de mercado. Con la finalidad de sacar el mayor potencial, Escuela Emprende ha diseñado una formación práctica que explica paso a paso y de forma sencilla cómo aplicar la Inteligencia Artificial en cualquier tipo de negocio.

El curso está abierto a personas de cualquier nivel de formación o experiencia, ya que se adapta al ritmo y las necesidades de cada alumno. El objetivo de la formación es que los estudiantes aprendan a utilizar ChatGPT y otras alternativas de IA. También, enseñan cómo automatizar actividades y crear contenido multimedia como textos, imágenes, vídeos, efectos, etc.

Las clases son impartidas por un equipo de reconocidos profesores que son referentes en el ámbito del emprendimiento. Entre ellos se encuentran Gonzalo de la Campa (youtuber con más de 100.000 suscriptores y 10.000 alumnos), Borja Girón, Roxana Falasco, Ámel Fernández y Dean Romero. Al terminar el curso, los estudiantes reciben un certificado avalado por la academia, además de actualizaciones permanentes.

Aprender inteligencia artificial de la mano de un youtuber exitoso Escuela Emprende es una academia online que nació con el propósito de proporcionar una educación de calidad, práctica y accesible para todos los emprendedores. Se caracteriza por enseñar de forma sencilla cómo desarrollar una idea de negocio rentable. Además, cuenta con más de 10.000 alumnos en más de 30 países que han aprendido las claves esenciales para iniciar su propia empresa.

Estas formaciones son lideradas por Gonzalo de la Campa, un reconocido youtuber español que se dedica a crear contenido sobre marketing digital e inteligencia artificial. Ha participado en eventos online y presenciales, webinars, conferencias y por escribir varios best seller de Amazon como: Vivir en Sábado, Cómo ganar dinero vendiendo cursos online o ¿Por qué ChatGPT va a cambiar el mundo?.

Además del Máster Inteligencia Artificial, la academia ofrece una amplia variedad de cursos dedicados al emprendimiento web. Los más destacados son las formaciones de Crear Academias Online, Prompt Engineer, Elementor, Divi, Cómo Conseguir Clientes, Crear Embudos de Venta, Vender con WhatsApp, Curso de WordPress, Curso de diseño web profesional, etc.

Las funcionalidades de la IA suponen una ventaja significativa para el desarrollo económico y social de los emprendedores. De esta forma, el conocimiento acumulado puede ayudar a explorar nuevos nichos, tendencias y anticipar demandas futuras.

Más de 200 alumnos en menos de 48 horas Esta formación online de Inteligencia Artificial fue todo un éxito en las primeras horas de su lanzamiento, ya que, en menos de 48 horas se apuntaron más de 200 alumnos. La gran ventaja de este curso, es que los alumnos hacen el pago de inscripción una sola vez y acceden de por vida a una formación 100 % actualizada.

Los alumnos aprenden multitud de herramientas y programas de Inteligencia Artificial, pero además cuentan con Certificación y soporte individualizado para resolver dudas. Además, aprenden muchos nuevos modelos de negocio con los que ganar dinero gracias a la inteligencia artificial y nuevos trucos para multiplicar los ingresos de los negocios existentes.

En Escuela Emprende cuentan también con formaciones gratuitas para que los alumnos puedan probar la plataforma y ver algunos contenidos antes de apuntarse a las formaciones de pago más completas.