¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los préstamos con garantía hipotecaria?, por PréstamoSolución

Entre la gran variedad de herramientas que se pueden utilizar en España para obtener liquidez de manera relativamente sencilla se encuentra el préstamo con garantía hipotecaria. Este es un tipo de crédito que se puede activar tomando como referencia el valor acumulado de la propiedad.

En esta línea, PréstamoSolución indica que se trata de una excelente manera de obtener los fondos necesarios para salir de un apuro financiero, para iniciar un proyecto e incluso para renovar y aumentar el valor de la misma propiedad puesta en garantía.

No obstante, esta firma de asesoría financiera advierte que estos préstamos exigen mucha responsabilidad y solvencia, ya que, en caso de impagos, el deudor se puede ver involucrado en serios problemas.

Ventajas de los préstamos hipotecarios En primer lugar, PréstamoSolución explica que la principal ventaja de los préstamos con garantía hipotecaria es que se puede acceder a fondos de equidad o del valor acumulado del inmueble. Esto significa que si una vivienda tiene un valor de mercado que, por ejemplo, triplica lo que se debe al banco por la hipoteca, el propietario puede pedir un crédito por una suma similar al valor de mercado tras restarle la deuda.

Para aclarar el punto anterior, la firma explica que si, por ejemplo, la casa tiene una hipoteca de 100.000 euros y su valor de mercado es de 300.000, la equidad es de 200.000 euros. Por lo tanto, el solicitante puede recibir un préstamo que, de alguna manera, representa un acceso a una parte de esa equidad.

Otra de las ventajas de los préstamos hipotecarios es que si se cuenta con una buena asesoría es posible ampliarlos posteriormente, en caso de necesitar dinero extra, lo cual, según PréstamoSolución, ayuda a evitar pedir un préstamo a nivel personal que resulta más caro.

Asimismo, cabe destacar que estas solicitudes se suelen estudiar con agilidad, por lo que se obtienen respuestas en unas 24 horas y no es necesario justificar en qué se usarán los recursos.

Inconvenientes de poner la vivienda como garantía En relación con las desventajas, inconvenientes o riesgos, PréstamoSolución señala que el problema más evidente es que si el deudor no paga oportunamente el crédito, perderá el inmueble.

Además, para introducir este tipo de solicitudes se aplican una serie de requisitos, como que la propiedad esté libre de cargas o al menos reste poco dinero por pagar de la hipoteca.

De la misma manera, la liquidez que se concede depende del valor de la propiedad. Esto puede ser una ventaja si la casa está muy bien valorada. Sin embargo, puede representar un gran inconveniente si el inmueble tiene poco valor y la suma que se necesita es mayor.

En conclusión, los préstamos hipotecarios pueden ser una opción muy ventajosa para obtener liquidez de manera rápida y sin dar muchas explicaciones. Pero se debe estar seguro de que se podrá cumplir con los pagos porque, en el caso contrario, se perderá el inmueble.