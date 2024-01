La relevancia de disfrutar de la comida, por Lydia Rodríguez

A la hora de abordar la nutrición, hay una nueva mirada a las dietas que aboga por mejorar la relación que las personas mantienen con su alimentación. Dejando de lado las restricciones, se trata de disfrutar de la comida al mismo tiempo que se hacen elecciones más saludables y equilibradas con las necesidades del organismo.

A la vanguardia de esta tendencia, se encuentra Lydia Rodríguez, técnica en nutrición y dietética, y coach nutricional que, con su lema “Si no disfrutas de la comida, no es sano”, está ayudando a decenas de mujeres a transformar su vínculo con los alimentos a través de una reeducación alimentaria sostenible a largo plazo.

“Si no disfrutas de la comida, no es sano” La coach nutricional Lydia Rodríguez lidera Bienestar Integral, un espacio enfocado en mejorar la salud y la condición física de las mujeres a través de programas personalizados. Su enfoque no se limita a simples dietas temporales, sino que aboga por defender su lema distintivo, que sostiene que “si no disfrutas de la comida, no es sano”. Esta premisa clara y contundente guía sus programas, diseñados para que las alumnas no solo alcancen objetivos físicos, sino que también disfruten de una relación saludable y placentera con la nutrición del cuerpo.

El núcleo de la filosofía de Lydia radica en la necesidad de disfrutar de la comida. Además, la especialista en nutrición subraya la importancia de las emociones en la alimentación y cómo influyen en los objetivos de salud y físicos. Al disfrutar de la comida, el cuerpo experimenta una respuesta hormonal positiva que contribuye a la reducción del estrés, mejora de la digestión y una óptima absorción de nutrientes. Por lo tanto, la satisfacción con la alimentación es la clave para mantener una rutina antiinflamatoria a lo largo de la vida, ya que, incluso en momentos complicados, se evitan los antojos por ansiedad que podrían interrumpir los logros alcanzados, si se disfruta de la rutina alimentaria aprendida.

Bienestar integral con Lydia Rodríguez En los programas de Bienestar Integral, Lydia Rodríguez enfatiza en la búsqueda de alimentos y recetas que generen un impacto emocional positivo, con placer y bienestar, sin comprometer los objetivos de mejora de salud y figura.

Asimismo, la colaboración con la coach nutricional ayuda a cambiar la percepción misma de la alimentación, centrándose en el disfrute nutricional como un componente esencial. Lydia y su equipo acompañan a cada alumna durante todo el proceso, proporcionando pautas alimentarias y formación para cultivar hábitos saludables de forma permanente. De esta forma, construye una educación alimentaria integral.

Teniendo en cuenta que ha desarrollado la premisa de “Si no disfrutas de la comida, no es sano” a partir de su propia experiencia de mejora, Lydia mantiene la firme convicción de promover este camino hacia la salud y la mejora física. Gracias a su perspectiva global y las recetas que comparte de manera gratuita en Instagram, cada vez más mujeres están logrando incorporar una dieta antiinflamatoria como un nuevo estilo de vida saludable y placentero.