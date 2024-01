SolReina lleva la generación de electricidad a otro nivel gracias a su cubretendal solar

Con tres décadas de experiencia, SolReina es un referente en la innovación de la integración arquitectónica de la energía fotovoltaica. Gracias a su emblemático cubretendal solar son capaces de ofrecer una solución multifuncional que lleva la generación de electricidad a otro nivel. Su enfoque en soluciones Building Integrated Photovoltaics (BIPV) les ha llevado a desarrollar tecnologías únicas, garantizando alta eficiencia energética sin necesidad de obras mayores.

Respaldados por importantes laboratorios internacionales, SolReina no solo ofrece productos, sino un nuevo paradigma en el sector energético. Su compromiso con la calidad, sostenibilidad y liderazgo en energías renovables los posiciona como referente en un mercado que evoluciona constantemente.

Innovación en el secado de la ropa El cubretendal solar de SolReina es una revolución en la integración de energía solar que no requiere de obras para su instalación. Su diseño polivalente y eficiente ofrece múltiples funcionalidades: además de ser una fuente de electricidad renovable, actúa como aislante en el secado de la ropa, reduciendo así el consumo energético al erradicar la necesidad de usar secadoras. De esta manera, no solo promueve el ahorro en el hogar, sino también beneficios ambientales y para la salud al evitar secar la ropa en interiores.

Con una estética cuidada, el cubretendal fabricado en aluminio ofrece discreción y modernidad a la fachada, garantizando seguridad y protección total a la ropa mediante paneles solares compuestos de vidrio/vidrio/aislante térmico-acústico. Su eficiencia, hasta un 40% mayor que las instalaciones convencionales estáticas, se debe a su capacidad para regular la orientación y adoptar posiciones óptimas según la radiación solar. Esta versatilidad, combinada con su fácil instalación y automatismos para ajustarse al entorno climático, lo convierte en un elemento esencial para la integración arquitectónica moderna y sostenible.

Líder en sostenibilidad energética SolReina ha conseguido posicionarse como un líder en el campo de la Construcción Sostenible y el Diseño de Sistemas de Soporte para Paneles Solares con una gama única de estructuras patentadas para placas solares fotovoltaicas y térmicas. Más allá del cubretendal solar, SolReina destaca por su compromiso con la evolución continua en el ámbito de la Arquitectura Solar, ofreciendo sistemas que aumentan la eficiencia energética en más del 40% sin requerir de trabajos para su instalación.

Su catálogo de productos abarca soluciones específicas BIPV con un desarrollo tecnológico destacado, garantizando altos estándares de calidad y rendimiento. Respaldados por un prestigio a nivel mundial, cada uno de sus proyectos refleja fielmente el compromiso con la sostenibilidad, profesionalidad y, no menos importante, la calidad de servicio para sus clientes.

En este sentido, SolReina no solo ofrece productos, sino un nuevo concepto de negocio en el sector energético, brindando asesoramiento integral y valor añadido en todos sus servicios. Su presencia en el ámbito de las energías alternativas promete seguir ofreciendo innovación y soluciones de vanguardia.