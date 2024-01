¿Se puede negar el permiso de mudanza en el trabajo?, Transporter lo explica

En España, los trabajadores cuentan con diferentes derechos respaldados por la ley que ofrecen protección en diferentes aspectos. Uno de estos es el permiso de mudanza, el cual ampara al trabajador en caso de necesitar mudarse, dándole uno o más días libres para ocuparse en ello. Como profesionales de mudanzas en Madrid, la empresa Transporter no solo proporciona un servicio seguro y de calidad, sino que ayuda a esclarecer el tema de los permisos de mudanza, orientando a sus clientes con información actualizada.

¿Pueden las empresas negar un permiso de mudanza? El permiso de mudanza es un derecho establecido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, el cual indica que si un trabajador de cualquier clase necesita realizar una mudanza que coincida con su horario laboral, tiene derecho a un día para realizar todos estos trámites. Este día libre se puede obtener aunque la mudanza no requiera el traslado de muebles (en caso de mudarse a un domicilio amueblado, por ejemplo). La empresa no solo está en obligación de otorgar este permiso, sino que el día de trabajo debe ser igualmente remunerado, por lo que, si se niega a darlo, estaría incumpliendo el Estatuto General de los Trabajadores y el asunto debe ser manejado por un abogado. Sin embargo, es importante que el trabajador realice el proceso de forma correcta para evitar cualquier imprevisto o problema con su empresa.

En este contexto, es recomendable que el permiso sea solicitado con al menos 15 días de antelación. Para solicitarlo, no existe un documento oficial del Estado, pero puede utilizarse un justificante o comprobante que avale la mudanza, como un certificado de empadronamiento, la factura de la empresa de mudanzas, un contrato de alquiler o la escritura de compraventa. En caso de necesitar más días para la mudanza, debe ser en acuerdo con la empresa. Además, algunos convenios colectivos como el de oficinas y despachos de Madrid permiten dos días para traslados de domicilio.

¿Qué hacer antes de pedir un permiso de mudanzas en Madrid? Gestionar una mudanza requiere una buena planificación, organización y buenos recursos. Por esta razón, lo primero que se debe hacer antes de solicitar el permiso es organizar los detalles del traslado al nuevo domicilio, para tener la seguridad de cuáles son los días apropiados para mudarse. En segundo lugar, empaquetar y organizar todos los muebles y pertenencias que sea posible. Finalmente, contratar a una compañía de mudanzas de confianza que pueda garantizar la mudanza en un solo día.

En sus 5 años trabajando en Madrid, Transporter ha destacado por ofrecer un servicio responsable, eficiente y rápido. Esta empresa cuenta con un equipo de profesionales que garantiza el cuidado del traslado y ofrece una excelente atención a sus clientes, para que todo sea más fácil y tengan una experiencia tranquila.