El centro médico Psiquiatra Zaragoza se especializa en estimulación magnética transcraneal

La depresión es un trastorno mental que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Aunque hay diversas opciones de tratamiento disponibles, incluyendo terapia y medicamentos, no todos los pacientes responden de la misma manera. Algunos sufren de depresión resistente, lo que significa que continúan experimentando síntomas incluso después de probar múltiples tratamientos. Ante este escenario, la estimulación magnética transcraneal se ha presentado como una opción segura para tratar la enfermedad.

Psiquiatra Zaragoza ha sido uno de los centros de salud mental pioneros en aplicar este tipo de tratamientos. Ayudan a los pacientes por medio de su novedoso programa terapéutico con técnicas de neuromodulación. Su Unidad de Terapias Avanzadas (Neuromodulación Zaragoza) cuenta con distintas opciones terapéuticas de última generación.

Estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión resistente La estimulación magnética transcraneal es una técnica de neuroestimulación que, de acuerdo con múltiples estudios realizados, ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la depresión resistente. Consiste en la aplicación de pulsos magnéticos en áreas específicas del cerebro para estimular las conexiones neuronales. Estos pulsos magnéticos generan campos eléctricos débiles que activan o inhiben las células cerebrales, dependiendo de la configuración utilizada. La técnica es no invasiva y genera muy pocos efectos secundarios.

Por otro lado, el tratamiento ha demostrado aumentar la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estos están asociados con la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés.

La técnica también ha mostrado ser eficaz en otras patologías psiquiátricas, como la ansiedad, la fibromialgia, el tratamiento de algunos síntomas de la esquizofrenia y el TOC. También aporta beneficios para el tratamiento de trastornos neurológicos, como los tics, el párkinson, la rehabilitación de ICTUS y las migrañas, por mencionar algunos ejemplos.

Psiquiatra Zaragoza: un centro pionero en la aplicación de este método en Aragón Una de las clínicas de España que ofrecen tratamiento con estimulación magnética transcraneal es el Centro Médico Psiquiatra Zaragoza. Cuenta con un programa terapéutico cuyo objetivo es proporcionar al paciente una alternativa eficaz y segura para mejorar su calidad de vida. Este centro es dirigido por el Dr. Daniel Vicente Rivera, quien trabaja de la mano con la Dra. Bianca Granados y la Dra. Nuria Núñez.

Disponen de equipos de última tecnología con certificación de la Unión Europea para uso médico avanzado, como el NEURO-MSX ADVANCED THERAPEUTIC. Este dispositivo permite realizar todos los protocolos actuales que han demostrado eficacia en el tratamiento de la depresión resistente además de poder realizar estimulación magnética transcraneal profunda a través de su bobina doble cono DCC-03-125-C aprobada por la FDA de EEUU.

La duración y frecuencia del programa terapéutico varía de acuerdo con las necesidades individuales de cada paciente. Sus efectos beneficiosos pueden durar mucho tiempo después de completar las sesiones, aportando a los pacientes una mayor esperanza de continuar su vida con normalidad.

El centro médico de salud mental Psiquiatra Zaragoza ofrece un innovador programa de neuroestimulación, proporcionando a los pacientes una alternativa esperanzadora para superar la depresión resistente. Por tanto, se presenta como una excelente solución para quienes están considerando la estimulación magnética transcraneal como opción de tratamiento. Para aportar las máximas posibilidades terapéuticas, en su unidad de Terapias Avanzadas (Neuromodulación Zaragoza), el centro médico Psiquiatra Zaragoza también ofrece tratamiento con otras técnicas de neuromodulación no invasivas como el neurofeedback de grado clínico, la estimulación transcraneal por corriente directa, el biofeedback de hemoencefalografía o flujo sanguineo cerebral y otras modalidades de biofeedback clínico. Todo con la intención de poder ofrecer tratamientos personalizados adaptados a las necesidades de cada persona, dentro de los últimos avances en neurociencia.