Contents.com levanta una ronda de financiación de 18 millones de dólares para acelerar su crecimiento

Tras la ampliación de capital, liderada por Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital) y con la participación del gigante canadiense-estadounidense Thomson Reuters Ventures, Contents.com pretende expandir su negocio a escala internacional, reforzar su tecnología y ampliar sus equipos de Innovación, Tecnología y Ventas a nivel mundial. También participan en la ronda FNDX, Invictus Capital. Se trata de la primera inversión europea de Thomson Reuters Ventures Contents.com, pionero en el campo de la generación de contenido empresarial con IA gracias a su plataforma tecnológica patentada todo en uno que permite a las empresas crear contenido multilingüe de alta calidad utilizando inteligencia artificial, acaba de anunciar que se ha levantado una ronda de Financiación Serie B de 18 millones de dólares, respaldada por importantes fondos europeos y americanos.

Fundada en 2021, Contents.com ha ampliado rápidamente su expansión e influencia y cuenta ahora con clientes en Europa, América Latina, América del Norte y Asia. Esta presencia global subraya su rol como una capa de aplicación clave que conecta los Grandes Modelos Lingüísticos con los negocios de forma fluida. A través de su innovador software SaaS, Contents.com integra la IA en los flujos de trabajo cotidianos, convirtiéndose en una herramienta indispensable para equipos de diversas industrias.

Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital) lidera el acuerdo de Contents.com, con la participación de Thomson Reuters Ventures y otros. El capital recaudado a partir de esta iniciativa se destina a una expansión significativa del negocio internacional de Contents.com. Esto incluye mejorar sus capacidades y soluciones tecnológicas, así como un aumento estratégico en el personal corporativo, con un enfoque particular en el crecimiento de los equipos de Innovación Tecnológica y Ventas.

"En una era en la que la innovación impulsa el progreso, Contents.com tiene como objetivo ayudar a las empresas globales a mantenerse a la vanguardia. A lo largo de este extraordinario viaje, la filosofía de recaudación de fondos ha seguido siendo la misma: buscar no sólo financiación, sino colaboraciones que se alineen con los valores y la visión innovadora. La Serie B no es solo un hito financiero, sino una demostración del audaz desafío al convencional mundo tecnológico. Esta financiación llegará más allá de las fronteras tradicionales, revolucionando la creación de contenido multilingüe de alta calidad a nivel mundial. Estar comprometidos con transformar la comunicación global, conectando ideas y culturas a través de soluciones avanzadas impulsadas por IA es vital. Junto con los socios, se redefinirá el panorama tecnológico global, logrando un impacto mucho más allá del crecimiento empresarial. El objetivo de Contents.com es influir en la creación de contenido a nivel mundial", señala Massimiliano Squillace, director ejecutivo y fundador de Contents.com.

La emoción por el papel como inversor líder en la reciente ampliación de capital de Contents.com es grande. Hay confianza en Massimiliano, el fundador, y en su excepcional equipo es el fundamento de esta decisión. Se cree firmemente en su visión y en el enfoque innovador de Contents.com en el mercado de la inteligencia artificial generativa. El mercado de la inteligencia artificial generativa se encuentra en una fase de crecimiento exponencial, con previsiones que indican un valor de mercado global que podría superar los 50 mil millones de dólares para el 2026. Esta tecnología está abriendo nuevas fronteras en diversos sectores, desde el marketing digital hasta la automatización industrial. Contents.com está perfectamente posicionada para aprovechar estas oportunidades y liderar la innovación en este sector de rápida evolución", afirma Simone Cremonini, socio de Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital).

"El equipo de Contents.com ha desarrollado una aplicación que permite el uso práctico de la IA generativa para la creación de contenido empresarial. Hay entusiasmo de asociarnos con ellos para llevar estas grandes capacidades de la aplicación a los equipos y clientes, para que ellos a su vez puedan crear contenido multilingüe de alta calidad", afirma Tamara Steffens, directora general de Thomson Reuters Ventures.

Para conseguir esta financiación de Serie B, Contents.com contó con el asesoramiento de un equipo de expertos liderado por el socio Attilio Mazzilli y la abogada asociada Livia Maria Pedroni, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, que dieron un asesoramiento legal estratégico, apoyado en su conocimiento de la innovación y el crecimiento en el sector tecnológico.