Realizarse tratamientos de mesoterapia facial en el templo de la belleza y la salud, la clínica del Dr. Guidi

La medicina estética facial está centrada en la mejoría de la piel de la cara, incluyendo la reducción de arrugas y las líneas de expresión. Asimismo, este campo de la medicina se enfoca en la corrección de cualquier tipo de imperfección facial y corporal que genere un efecto no deseado en el resto.

Actualmente, existe un tratamiento preventivo dentro de la medicina estética llamado mesoterapia facial, que aporta muchos beneficios al rostro. En la ciudad de Málaga, este tratamiento puede ser realizado por el equipo de profesionales de Dr. Guidi, clínica especializada en medicina estética avanzada.

¿Qué es la mesoterapia facial y cuáles son sus beneficios? La mesoterapia facial es un tratamiento preventivo, indoloro y no invasivo que consiste en la aplicación de vitaminas y sustancias nutritivas y revitalizantes para la mejoría de la piel.

Estas sustancias son implementadas en la capa media de la piel del rostro mediante microinyecciones realizadas por especialistas en el área. Entre los beneficios de este tratamiento estético, destaca la revitalización de la piel y la recuperación o generación de luminosidad en el rostro.

De la misma manera, la mesoterapia facial estimula la producción de colágeno y elastina, ambas proteínas esenciales para dar mayor elasticidad y firmeza a la piel.

Otro beneficio de este tratamiento estético es la corrección de imperfecciones en el rostro como arrugas, manchas, líneas de expresión, cicatrices, entre otras.

Al mismo tiempo, genera un efecto hidratante en la piel, lo cual permite combatir con mayor eficacia dichas imperfecciones y prevenir la aparición de las mismas.

Como punto extra, la mesoterapia facial es un tratamiento que puede ser realizado en cualquier época del año, incluso en verano, siempre que se tomen ciertas medidas preventivas.

Mesoterapia facial en Málaga Dr. Guidi es una clínica de medicina estética en Málaga que cuenta con especialistas en la implementación de tratamientos avanzados faciales y capilares.

En cada tratamiento (incluyendo la mesoterapia facial), estos especialistas utilizan tecnologías de última generación para proporcionar a sus pacientes resultados altamente efectivos. También cuentan con todos los equipos, materiales y suplementos necesarios para conseguir los resultados esperados por el paciente.

Es importante mencionar que la aplicación de mesoterapia facial realizada en esta clínica tiene una duración de 15 minutos por cada sesión.

En cuanto a la cantidad de sesiones, esto dependerá del estado del paciente y de sus necesidades. Aun así, en términos generales, este tratamiento no se prolonga durante más de 3 meses y, en algunas personas, los resultados pueden verse reflejados en tan solo un mes. Además, el servicio estético de mesoterapia facial de Dr. Guidi no requiere de la aplicación de anestesia debido a su compromiso con el uso de herramientas y técnicas avanzadas.

La clínica Dr. Guidi ofrece tratamientos profesionales para alteraciones faciales y corporales generadas por el envejecimiento, con soluciones médico-estéticas que ayudan a promover una mayor belleza y salud general.