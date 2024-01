Una experiencia educativa de vanguardia con Uarts School

"Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida". La frase que acuñó el filósofo chino Confucio inspira a muchos jóvenes que, a diario, se animan a soñar con vivir del fascinante universo que representa el arte digital, un concepto que crece cada vez más gracias al innovador desarrollo en materia de videojuegos y efectos visuales.

Los que ya tengan algún tipo de experiencia previa y deseen dar otro paso hacia un futuro mejor encontrarán en Uarts School un faro de aprendizaje para seguir cultivando esos conocimientos gracias a una experiencia educativa de vanguardia, la cual promueve un ambiente estimulante y enriquecedor para que los estudiantes se sientan motivados a explorar, descubrir y alcanzar su máximo potencial.

Pasión, misión, vocación y profesión Uarts School fue fundada en 1993 y actualmente cuenta con una sede en Valencia y otra en Los Ángeles. Se trata de una escuela pionera en la formación académica que cuenta con un amplio reconocimiento internacional en 3D, animación, cine digital, VFX y la creciente industria de los videojuegos. Los principales estudios de cine y programación trabajan en contacto directo con los alumnos, quienes podrán elegir entre el formato de clases que más se ajuste a sus gustos y expectativas, que van desde la modalidad presencial; telepresencial, con clases en directo mediante videoconferencia, y online, con clases grabadas y subidas en su plataforma virtual.

La premisa de su fundador Alejandro López se mantiene vigente hasta el día de hoy y todos los estudiantes tienen total libertad para darle rienda suelta a su imaginación en cualquier proyecto que los entusiasme, el cual podrán llevar a cabo mientras aprenden a utilizar herramientas poderosas que los ayudará a crecer en su profesión.

Conseguir el mejor trabajo del mundo Llevar a cabo el deseo más profundo del corazón y que paguen por ello no tiene precio. La escuela brinda un acompañamiento constante durante todo el proceso de capacitación del alumno, quien a cambio conseguirá unas habilidades excepcionales de altísimo valor en el mercado para poder aprovechar esa pasión y convertirla en una profesión tan lucrativa como maravillosa.

Uarts School ofrece más de 700 opciones entre cursos, másteres y carreras en las distintas áreas visuales digitales más requeridas por la industria actual, siempre con la metodología de “Entorno de Producción” que usan los Top Studios y no enseñan en las Universidades Teóricas ni las Escuelas Académicas, lo que le permitirá al alumno conocer a fondo la metodología de trabajo de las grandes empresas que dominan la escena mundial.