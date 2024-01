Conocer la nueva imagen del consultor de ventas en la distribución de vinos

El mundo del vino es tan apasionante y sofisticado como complejo y competitivo. Por esa razón, cada vez ha ido cobrando más importancia la figura del consultor de ventas para la distribución de vinos.

Por lo general, un consultor de vino se refiere a la persona o empresa apta para ayudar a hoteles, restaurantes, cafeterías y bodegas en lo que tiene que ver con las diversas estrategias y actividades que impulsen la capacidad de venta de la bebida.

En ese sentido, uno de los aliados más reconocidos y eficientes en España es Casa del Vino Javea, un distribuidor vino para profesionales, que destaca por contar con una extraordinaria selección, capaz de satisfacer distintas necesidades y niveles de exigencia.

Vinos Km 0 Una de las cualidades más reconocibles de la compañía es que se enfoca en ofrecer vinos Km 0. Esto quiere decir que se apoya en productos elaborados o recogidos en lugares cercanos a los sitios en los que se consumirán. Este tipo de vino se ha vuelto cada vez más popular, debido a que ayuda a reducir las emisiones de carbono porque no requiere de transporte a largas distancias.

No obstante, el catálogo también incluye una variada y exquisita selección de vinos internacionales. Estos se mantienen siempre disponibles para que los establecimientos puedan incluir en sus cartas a las variedades que complacen paladares exigentes y responden a quienes buscan novedades.

Pero eso no es todo, ya que Casa del Vino Javea se caracteriza principalmente por ser un gran conocedor del cliente y de la variedad de gustos y exigencias en el mercado. Además, comprende que los hoteles, restaurantes y cafeterías tienen públicos particulares y únicos. Por todo eso, la compañía entiende la importancia de que sus consumidores tengan acceso tanto a los productos más conocidos y populares como a aquellos que tienen características especiales ajustadas a las necesidades específicas del negocio.

En consecuencia, en la tienda online del distribuidor vino se pueden adquirir vinos ecológicos, dulces naturales, espumosos, veganos, de hielo, fortificados, gourmet, sin sulfitos, artesanales, de autor, etcétera. Es importante señalar que en cualquiera de esas categorías se pueden encontrar productos de distintas marcas, variedades y terroir.

Asesoría de Casa del Vino Javea También es importante resaltar que más allá de distribuir todo tipo de vinos para el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías, Casa del Vino Javea brinda un óptimo servicio de asesoramiento para que los establecimientos determinen cuáles son los productos que más les convienen, según las características del negocio y los gustos de sus clientes.

Asimismo, la empresa facilita información personalizada sobre los mecanismos más eficientes que se pueden aplicar para aumentar las ventas de vino. Por último, cabe mencionar que la compañía cuenta con un formulario en su página web por medio del cual se pueden efectuar todo tipo de consultas y solicitar pedidos.