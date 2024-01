Entrevista a Clínica Dental Arai, una de las clínicas dentales mejor valoradas de Barcelona

La Clínica Dental Arai se ha convertido en uno de los centros odontológicos más importantes en Barcelona. A su sede ubicada en el L'Hospitalet de Llobregat acuden diariamente decenas de pacientes buscando la salud bucodental y la perfección estética de su sonrisa. Para atender estas necesidades, cuentan con el personal más cualificado y los equipos más modernos.

Este grupo de especialistas está encabezado por los doctores Aisha Iftikhar Martínez e Ioan Alexandru Rachita, quienes enumeraron las tendencias que se están imponiendo. Además, hablaron sobre los servicios más demandados, los avances alcanzados y los planes de la clínica para este 2024.

¿Cuáles dirías que han sido los 3 tratamientos más solicitados por los pacientes durante este año?

Lamentablemente, uno de los más solicitados continúa siendo la extracción dental, a pesar de ser posible el conservar una pieza. Por esta razón, es muy importante la labor del odontólogo para informar a los pacientes de las consecuencias que puede conllevar realizar extracciones. En la mayoría de casos finalmente los pacientes entienden la importancia de conservar sus dientes y optan por otro tratamiento, pero lamentablemente en España aún falta mucha labor en cuanto a educación bucodental.

Por otro lado, los tratamientos de ortodoncia invisible y colocación de implantes están siendo muy solicitados sobre todo por estética, ya que cada vez preocupa más el aspecto de una sonrisa bonita.

¿Cuáles han sido los avances más significativos en cada uno de esos tratamientos?

A día de hoy la ortodoncia invisible es capaz de mejorar prácticamente todos los casos de malposiciones dentales de manera que al ser un tratamiento mucho más cómodo, rápido e higiénico que la ortodoncia convencional desbanca sin ninguna duda los métodos antiguos de ortodoncia.

En cuanto la implantología dental ha mejorado mucho en los últimos años, de hecho, prácticamente todos los casos pueden rehabilitarse a día de hoy gracias a las múltiples técnicas de regeneración ósea que incluye la implantología avanzada.

¿Qué beneficios ha aportado la tecnología a los tratamientos odontológicos?

Gracias a integrar avances tecnológicos en el día a día como el escáner intraoral, los tratamientos en odontología cada vez son más predecibles y los procesos mucho más rápidos y menos incómodos que antiguamente, pudiendo ofrecer los mejores resultados en tiempos mucho más reducidos.

Como clínica dental ¿Sentís que ahora la gente se ocupa más de su salud y apariencia dental que antes?

Se nota un mayor interés por parte de la población sobre todo por la estética dental y poco a poco estamos intentando luchar para que los pacientes comprendan la gran importancia de realizar revisiones continuas para mantener una salud bucodental controlada.

¿Sentís que el cliente de hoy es más crítico y se encuentra más informado en relación con los tratamientos? ¿Por qué?

Totalmente cierto, con el acceso a información ilimitada en internet, muchos pacientes tienden a informarse acerca de los tratamientos dentales antes de realizarlos. Me parece un gran avance, ya que antiguamente era muy habitual que el paciente saliese de consulta sin haber entendido el tratamiento que se le había realizado. En ocasiones puede crear algunos conflictos debido a hacerse expectativas equivocadas acerca de algunos tratamientos, pero por eso siempre es importante acudir a un profesional de confianza para que puedan aclararle las dudas que tengan acerca del tratamiento y asesorarle cuál es el que más le conviene.

De cara al 2024, ¿Qué proyectos tenéis para el próximo año? ¿Incorporaréis nuevas tecnologías en los servicios existentes? ¿Ofreceréis nuevos servicios?

Nos encantaría poder incorporar de cara a este año un nuevo aparato de Tomografía Computarizada de Haz Cónico, para poderle ofrecer a nuestros pacientes el mejor método de diagnóstico a su alcance.

¿Cuáles dirías que son los 3 elementos que os diferencian de la competencia?

Realmente no nos gusta compararnos con la competencia, ya que para nosotros una clínica dental no debe ser percibida como negocio, simplemente damos lo mejor de nosotros a cada uno de nuestros pacientes. Nuestra vocación es, a partir del momento en que entran a la clínica, ayudarlos y acompañarlos a mejorar sus condiciones de salud bucodental.

Los doctores Iftikhar Martínez y Rachita manifestaron que en la Clínica Dental Arai seguirán aplicando este modelo de servicio cercano e individualizado a sus pacientes. Su objetivo es continuar siendo los profesionales de confianza que necesitan las personas para mantener su salud bucodental y al mismo tiempo una estética perfecta.

Manifiestan que el trato a los pacientes es y seguirá siendo su aspecto más destacado y lo que les ha convertido en referentes en la ciudad. Por esta razón, ya se están preparando para incorporar nuevos equipos y metodologías que les permitirá mejorar aún más su efectividad en los procedimientos.