Una cata con una gran selección de vinos de la mano de LBK99

Normalmente, cuando se alquila una sala para llevar a cabo un evento, se busca mucho más que el espacio en sí, ya que con frecuencia los organizadores no cuentan con el mobiliario ni los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar la actividad que desean. Por esa razón, uno de los factores determinantes para alquilar una sala se relaciona con el apoyo logístico, lo cual facilita la planificación y ejecución del programa.

Este es el caso de LBK99, una empresa ubicada en la Calle del Marqués de Cubas en el centro de Madrid, que ha logrado posicionarse dentro del sector del alquiler de salones, gracias a sus espacios equipados para todo tipo de actividades. Esto incluye: reuniones de negocios, convenciones, presentaciones, ruedas de prensa, comuniones y bodas íntimas, entre otros.

No obstante, es vital precisar que uno de los elementos diferenciadores de esta empresa es su servicio de cata de vinos, lo cual facilita que los participantes del evento principal puedan vivir una experiencia multisensorial y divertida.

Salones para organizar catas En LBK99, es posible alquilar un salón con el objetivo expreso de desarrollar una cata de vinos, de quesos, de chocolate, etcétera. Sin embargo, la empresa vislumbró la magnífica oportunidad que significaría para sus clientes poder disfrutar de comida de calidad, aunque la sala se haya alquilado con un propósito diferente. En consecuencia, LBK99 explica que tiene muy claro el valor de las catas para generar un ambiente de entretenimiento e intimidad y, por eso, decidió ofrecerlas como actividades que complementen el evento principal.

En este sentido, la compañía añade que fomentar estas dinámicas va acorde con su enfoque de combinar el trabajo con el placer y la diversión. De hecho, remarca que las catas de vino han ido ocupando un lugar importante dentro de las actividades de team building, debido a que favorecen el compañerismo, la confianza, la relajación y la curiosidad.

Sobre la contratación de este servicio, LBK99 indica que cuando el cliente expresa su deseo de que se incluya una cata de vino, su equipo se encarga de diseñar la degustación y comunicarse con sus proveedores de confianza para la presentación de los vinos en la fecha pautada.

Experiencias gastronómicas Por otra parte, es importante señalar que los clientes de LBK99 también pueden solicitar catas de quesos, de ahumados, de cervezas e, incluso, de perfumes. A la par, la empresa pone a disposición a su chef para diseñar todo tipo de experiencias gastronómicas, incluyendo cenas privadas, cócteles, coffee break, show cooking, etcétera.

Para terminar, la empresa enfatiza que incluir servicios de catas y gastronomía no significa que pierda de vista que su propósito primordial es facilitar espacios aptos para el desarrollo eficiente de eventos de distintos ámbitos. Por esta razón, al alquilar una sala se obtiene acceso a wifi, proyector full HD, pantalla motorizada de 140 pulgadas, sonido Bose, pantalla LED de 55 pulgadas, mesa de mezclas, flip chart, además de todo el mobiliario que sea necesario.