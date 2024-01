Cursos para talleres de electrónica de vehículos, de la mano de Digi-Tec

Los sistemas electrónicos de los vehículos han cobrado un gran protagonismo, en particular, en los últimos 15 años. No obstante, sus primeras señales aparecieron en la década de los 60 con el encendido transistorizado. Actualmente, estos avances han mejorado la fiabilidad de los automóviles y les ha permitido cumplir con exigencias comerciales y regulativas.

Al ser un aspecto del sector automotor que evoluciona continuamente, es indispensable para los profesionales mantenerse al día con esa tecnología.

Por esa razón, la firma Digi-Tec ofrece una oferta actualizada en cursos para talleres en todo lo referente a la electrónica de los vehículos.

Preocupados siempre por la tecnología La empresa Digi-Tec es una firma dedicada primordialmente a la preparación de motores a través de la modificación de su gestión electrónica. Este proceso lo llevan a cabo mediante la colocación de dispositivos electrónicos o la modificación de los que vienen como kit en cada vehículo. Desde que abrió operaciones en el año 1991, lo han ido haciendo tanto en coches de serie como en los de competición.

Desde los años 2003 y 2004 se hicieron presentes en el mercado español y abrieron unas impecables instalaciones en Cabrera del Mar, en Barcelona. A partir de entonces, han logrado un importante posicionamiento como distribuidores de kits y tools electrónicos, así como equipos para reprogramar motores. Ahora, ofrecen a los talleres y profesionales del sector automotor la posibilidad de asimilar los conocimientos que han acumulado en sus 32 años de experiencia.

Sus cursos para talleres abarcan áreas como reprogramaciones de centralitas, soluciones AdBlue y DPF, dispositivos inmobilizadores, circuitos electrónicos de llaves, cuadros de instrumentos y osciloscopios. También tienen programas de formación y actualización para la reparación de máquinas ECU’s, transformaciones de motores de gasolina a gas, a híbridos o a eléctricos.

Lo último en cursos para talleres y profesionales automotrices Con el objeto de ir al ritmo de la industria automotor y su tecnología, Digi-tec se mantiene en constante actualización de sus cursos para talleres.

Entre los cursos para reprogramaciones de centralitas tienen disponibles las formaciones Electronics WinOLS y Dimsport en niveles iniciación y máster. Igualmente, figuran los cursos Alientech, MagicMotorsSport y Reprogramación Flex.

Otros cursos que figuran en su portafolio son los de Reprogramaciones en tecnologías como ECM Titanium, Race Evo Dimsport, WinOLS-5 y Flex Magicmotorsport. Además de estos, otros conocimientos de gran demanda en la actualidad y para los cuales se han organizado formaciones son HVT, GLP, Inmollaves y Cuadros, entre otros. Uno de gran relevancia es la formación práctica sobre diagnóstico, electrónica y reparación de unidades de mando.

Los portavoces de Digi-Tec advierten que todo son conocimientos que demanda el sector automotor en España y toda Europa, debido a la evolución del mercado.

Prevén que el protagonismo de los dispositivos electrónicos seguirá aumentando en el futuro inmediato y los talleres que no ofrezcan los servicios adecuados perderán clientes. Aún peor, corren el riesgo de desaparecer a medio plazo.