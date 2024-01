Tendencias en bodas 2024; desde las novias de negro hasta las zero waste

¿Cuáles serán las tendencias en las bodas este 2024? Adelaida Martínez, CEO de La Alquimista Eventos, da las claves en cuanto a tipo de celebración, decoración y estilismo nupcial. Todo lo que se llevará en ese “sí, quiero” de este nuevo año.

Madrid, 2024. Queda por delante un año espectacular de cambios en el sector nupcial. El mundo de las bodas está en constante evolución, y este año no es una excepción. Según Adelaida Martínez, CEO de La Alquimista Eventos, “la nueva temporada nupcial estará marcada por un asentamiento después de un periodo de recolocación de bodas, tras la etapa de caída que sufrimos durante la pandemia. Durante todo este año, se ha visto incrementado el número de bodas por aquellas bodas retrasadas. Este 2024 será el año de las ceremonias originales y vistosas”.

Aquellos que están planeando su gran día tienen a su disposición una amplia gama de tendencias emocionantes que harán que su boda sea única e inolvidable. “La personalización se ha convertido en una tendencia clave en las bodas actuales. Las parejas buscan crear experiencias únicas para sus invitados, desde estaciones de comida interactivas hasta actividades especiales durante la recepción. También se ven tendencias como ceremonias simbólicas o rituales personalizados que reflejan la historia y valores de la pareja”, asegura Adelaida.

Según la wedding planner de la reconocida empresa La Alquimista Eventos, “las bodas pequeñas e íntimas están ganando popularidad, permitiendo a los novios disfrutar de un día relajado y cercano con sus seres queridos. Este tipo de bodas suelen tener una decoración más cuidada y personalizada”.

En cuanto a la decoración, triunfará la estética minimalista. La simplicidad es la clave en las bodas actuales, con espacios abiertos, colores neutros y elementos que crean un ambiente elegante y sofisticado. Además, la iluminación gana cada vez más protagonismo. “Los grandes montajes de iluminación, grandes lámparas simulando cristal, el ratán, las lámparas con forma de pamela… serán aspectos que veremos en muchas de las bodas en este 2024”, asegura Adelaida Martínez. “Las flores siempre son un must, como los arcos de flores naturales. Las telas darán también mucho juego, sobre todo, en espacios con techos altos y espacios diáfanos”.

El compromiso con el medioambiente se convierte también en una prioridad para muchas parejas, quienes optan por celebrar una boda eco-friendly utilizando materiales reciclados, decoraciones naturales y favores ecológicos. Además, se apuesta, cada vez más, por proveedores locales y menús orgánicos y de temporada. Según La Alquimista Eventos, “el plastic free y zero waste, son tendencias decorativas que arrasarán en las bodas este 2024. Las parejas que optan por esta opción suelen elegir trajes de segunda mano para no fomentar el consumismo y ceremonias en entornos naturales”.

Otra gran tendencia son las ‘destination wedding’, llevadas a cabo por parejas que viven fuera de sus países de origen y optan por celebrar su boda en países diferentes a los suyos. Desde playas paradisíacas hasta castillos históricos, las opciones son infinitas para aquellos que buscan una boda inolvidable lejos de casa.

Las novias, por su lado, revolucionarán la estética nupcial. Cada vez son más las que optan por vestidos fuera de lo común, rompiendo con lo tradicional. Se verán tendencias como trajes pantalón, monos o vestidos cortos que reflejan un estilo moderno y desenfadado. Según Adelaida Martínez, “se habla mucho de las novias vestidas de color negro y de los trajes de dos piezas. Los trajes de novia tipo princesa o royal se están quedando atrás. Los vestidos con capa o con detalles florales ganan, a su vez, popularidad entre las novias que buscan un toque único y romántico para tu atuendo nupcial”. Los novios también buscan opciones más personalizadas, optando “por estilos con colores inusuales, patrones llamativos y accesorios únicos”.

La demanda creciente de contratar a una wedding planner está, también, en aumento, ya que las parejas buscan expertos en planificación de bodas para ayudarles a crear eventos memorables sin el estrés asociado con la organización. “Diseñamos bodas junto a ellos, decoramos, organizamos y hacemos que ese día sea mágico. Conocemos todos los proveedores acorde a los presupuestos, el sector, las opciones… Ofrecemos asesoramiento profesional, coordinación logística y creatividad para hacer realidad la visión única de cada pareja”. Asegura Adelaida Martínez.

Estas son algunas de las tendencias que marcarán el mundo de las bodas este 2024. Cada pareja tiene la oportunidad de crear un evento único y especial que refleje su estilo y personalidad. Sin duda, este nuevo año promete ser un año con ideas inspiradoras que harán que cada celebración sea inolvidable.

