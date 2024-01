Iberdreams explica cómo es la situación del mercado inmobiliario en Barcelona

Barcelona es la segunda ciudad más habitada de España. Con el paso de los años, el parque de viviendas y el interés por vivir en esta histórica metrópoli han aumentado. Por esta razón, inmobiliarias como Iberdreams apuestan por esta ciudad para promocionar sus servicios y vender un piso en Barcelona. En esta entrevista, los especialistas conversan sobre las posibilidades que depara la ciudad.

¿Por qué tener una propiedad en Barcelona?

Vivir en Barcelona implica disfrutar de una ciudad cosmopolita y con gran variedad de oferta cultural, ocio y empresarial. También a nivel formativo está en los primeros puestos de Europa. Si a eso le añadimos la proximidad al mar y su estupendo clima, pocas ciudades aglutinan tantas opciones juntas.

¿A quiénes van dirigidos los servicios de Iberdreams?

Los servicios de Iberdreams van dirigidos a cualquier persona nacional o extranjera que desee adquirir una propiedad en Barcelona y alrededores en particular, pero también trabajamos el resto de Cataluña.

¿Cómo describirían su enfoque directo en la búsqueda de propiedades?

Nuestro enfoque en la captación de propiedades es simple: inmuebles de calidad. Colaboramos con algunas de las mejores constructoras residenciales de Cataluña ofreciendo una amplia variedad de obra nueva. También tenemos pequeñas empresas que realizan reformas integrales de altísima calidad y diseño, que comercializamos incluso antes de que se finalice la obra. Suelen ser pisos en zonas muy exclusivas y demandadas de la ciudad y generalmente se ofertan muy pocas unidades al año.

La tercera vía de captación proviene del boca a boca de nuestros clientes.

¿Cuál es el valor diferencial que ofrece Iberdreams con respecto a la competencia?

La mayor diferencia con nuestra competencia es la personalización y dedicación exclusiva con cada cliente. Desde el momento que un cliente muestra interés por alguno de nuestros productos, mi marido y yo centramos todo nuestro tiempo y esfuerzo para que todo vaya como la seda. Sin imprevistos. Sin sorpresas. Nos adaptamos a cualquier necesidad porque al no tener una gran infraestructura, nuestra flexibilidad es máxima y eso el cliente lo percibe enseguida.

¿Cómo es el estilo de las propiedades que ofrece la empresa en Barcelona?

No seguimos un estilo propiamente dicho. Si tuviera que calificar nuestra cartera diría que nos centramos en inmuebles de alta calidad, excelentes materiales y ubicaciones o características exclusivas.

¿Qué puede esperar un cliente de su servicio completo de gestión inmobiliaria?

Nuestro servicio inmobiliario comprende varios aspectos; En primer lugar, los inmuebles que comercializamos se verifican escrupulosamente a nivel documental, registral y notarial. Así, una vez efectuada la compra venta, el cliente recibe su inmueble con total tranquilidad. Además, como pueden leer en nuestra web, al adquirir una vivienda les realizamos la contratación de todos los servicios (luz, agua, internet), les realizamos una proyecto de decoración y si procede, abrimos cuenta bancaria y traducciones presenciales o escritas si lo necesitan. Todo sin sobrecoste alguno. Lo incluimos en nuestros honorarios.

¿Qué ofrecen para aquellos interesados en alquileres de temporada o alquileres turísticos?

No trabajamos generalmente con alquileres, salvo que algún cliente nos lo solicite puntualmente. La gestión del alquiler no nos permitiría dar el nivel de calidad de servicio que nos hemos propuesto desde el principio.

¿Cómo lidian con la subida de los intereses y la dificultad de los créditos en el sector inmobiliario?

El incremento de precios e intereses es un gran hándicap para el sector. Aprovecho mi experiencia en banca durante 23 años, para encontrar la mejor financiación posible y el ser prescriptora de algunos de los bancos más serios del país, facilita también el resultado final.

¿Qué abarca el servicio Personal Assistant y quiénes pueden solicitarlo?

El servicio Personal assistant nació por la propia demanda de nuestros clientes. Después de conformar la venta, sobre todo los clientes extranjeros que no dominan el idioma y las costumbres de España, tenían problemas para comunicarse con su Banco, pero también con su médico, o al realizar algún tipo de compra específica. En estos casos les acompañamos como traductores o traducimos documentos.Incluso en la actualidad, cuidamos de sus mascotas, realizamos visitas presenciales a sus domicilios, o llenamos su nevera en los periodos vacacionales o en viajes al extranjero. La lista es interminable..... llegamos a prácticamente a cualquier problema que se le pueda plantear al cliente en su día a día.Estos y otros muchos más servicios pueden solicitarlo cualquier persona, aunque suelen requerirlo clientes que llevan años con nosotros. Es una cuestión de confianza.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de Iberdreams?

Nuestro principal desafío fue darnos a conocer; somos una Mini agencia con un presupuesto ajustado (no disponemos de oficina al público), pero así podemos ofrecer unas tarifas muy competitivas en todos nuestros servicios. ¡Después de 9 años, nuestros clientes son nuestros mejores comerciales!

¿La compra de una vivienda incluye el diseño de interiores? ¿Cómo se realiza este trabajo?

Por supuesto. El diseño de interiores siempre está incluido con la compra del inmueble. Tomamos medidas reales de la vivienda y junto con el cliente anotamos sus ideas y le aportamos las nuestras propias. Si en algún caso hace falta la intervención de un arquitecto también lo tenemos.

Al cliente se le va enviando bocetos de su proyecto cada dos o tres días, modificando sobre la marcha lo que nos indica, hasta que finalmente le entregamos un proyecto a escala real con todos los detalles de mobiliario, colores, etc.

¿Qué mensaje tienen para aquellas personas que están considerando invertir en una propiedad?

Yo les aconsejo que la compra que realicen debe estar en consonancia con sus propios criterios de búsqueda, ya sea con nosotros o con otra agencia. No renuncie y busque hasta encontrar lo que busca.Comprar con prisas no funciona. En Cataluña y en Barcelona en particular, es aconsejable comprar más pronto que tarde. El parque inmobiliario de calidad es escaso y no dejará de subir de precio; y siempre contar con el asesoramiento de profesionales.

Ahora que las estadísticas del sector inmobiliario para 2024 prevén una estabilización en el precio por metro cuadrado, se presenta la posibilidad de adquirir una propiedad en Barcelona. Para esto, se recomienda acudir a especialistas como Iberdreams.