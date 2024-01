Dj Kultur y la música electrónica de Andalucía, a través del nuevo Portal Kultura Breakz

Para los aficionados de la música electrónica, aquí tienen un artículo realmente interesante. Aquellos que son amantes de la música, en general, encontrarán un artículo que les parecerá cuánto menos curioso y revelador.

¿Cuál es la música electrónica que mueve Andalucía? Curiosamente, no es el Techno, tampoco el Trance, el House, el EDM o el Minimal. Aunque estos son géneros muy sonados a nivel global hay algo que diferencia y destaca al sur de España del resto del mundo y no es otra cosa que su curioso, único e independiente estilo y sonido denominado Breakbeat o Breakbeat "Sureño", una música creada por ritmos rotos y melodías de lo más pegadizas, a veces agresivas y otras “ácidas” que en definitiva cuenta con una paleta creativa inmensa que ha ido creando una audiencia exclusiva y excepcional allí donde este curioso estilo se cuela.

Y es que el Breakbeat no es una música repetitiva y sin alma fácil de componer como pueden parecer otros estilos electrónicos, más bien se trata de todo lo contrario, un estilo con una conjunción de líneas de composición y variantes electrónicas de las más complejas, mejor compuestas y de mayor complejidad que se puede escuchar a nivel global, que vienen a ser todo un reto para cualquier productor del mundo que no se haya dedicado de forma casi plena a ello.

Y es que Andalucía se lleva la medalla de oro en este estilo musical, no teniendo competidor en el resto del mundo actualmente. Además, cuenta con un mercado underground impresionante y admirable donde incluso vinilos se venden como pan caliente entre un tejido de DJ´s y coleccionistas que pagan verdaderas fortunas pocas veces vistas en otros estilos musicales mundialmente reconocidos y anclados. ¡Vinilos de música electrónica en pleno 2024!

Es en este mismo año cuando el ya mítico y legendario DJ KULTUR, a quien seguro ha escuchado alguna vez gracias a que fue uno de los principales propulsores y más conocidos artistas de este género musical del sur de España, reaparece de nuevo con un portal y radioprograma que ya existió por el año 2010, llamado KULTURA BREAKZ. Este es presentado y dirigido al mundo bajo un arsenal de medios de difusión de alta calidad para su promoción a gran escala en la que incluye directos y sorteos en la plataforma TWITCH, aplicación de radio para ANDROID y cobertura FM en el sur del país entre otros.

Desde aquí, invitan a descubrir KULTURA BREAKZ, el primer portal masivo, video-radio-show en vivo español dedicado al Breakbeat y sus variantes donde se conocerán las novedades y lo mejor de la cultura electrónica de Andalucía. Un proyecto que en sus 10 primeros programas emitidos en directo, ha hecho ruido incluso a nivel internacional, superando la barrera de los 140.000 oyentes de sus sets tan sólo en la plataforma TWITCH.

¿Se está ante una nueva moda musical por explotar en el resto del mundo?

¿Se verá próximamente este género sonando en los festivales de mayor calibre del mundo?

Sólo el tiempo lo dirá, lo que sin alguna duda hay que destacar es la curiosa resistencia del sur de España y la conservación de su imperio musical único y propio. Se puede seguir este proyecto en TWITCH, YOUTUBE, INSTAGRAM o FACEBOOK.