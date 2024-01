Cada año se realizan en España unas 500.000 ecografías solo en reproducción asistida

"La ecografía es la principal herramienta para el ginecólogo y la primera toma de contacto con patologías que pueden afectar a la reproducción" asegura el Dr. Luis Alonso Pacheco "La ecografía es la principal herramienta para el ginecólogo y la primera toma de contacto con patologías que pueden afectar a la reproducción" asegura el Dr. Luis Alonso Pacheco, Coordinador de la Unidad de Histeroscopia del Hospital Quirón Salud Málaga, miembro de la junta directiva de la ESGE, copresidente del Global Community of Hysteroscopy, Past-president del Grupo de histeroscopia de la AAGL y coordinador de la Jornada Actualización ecografía dirigida a especialistas en reproducción, que se celebró en Madrid de la mano de Ferring con casi 100 ginecólogos españoles expertos en reproducción.

Se estima que en España se realizan más de 500.000 ecografías, solo en reproducción, cada año; "es la herramienta que utilizan los ginecólogos en su práctica diaria. El objetivo de la reunión ha sido la actualización en un día, de todos aquellos patrones y todos los criterios que se utilizan hoy en día desde el punto de vista de la ecografía; una actualización rápida de las patologías que se pueden detectar y afectan a todo tratamiento de reproducción asistida, sobre todo en las patologías del útero por su influencia en los resultados reproductivos".

La ecografía se utiliza como herramienta de diagnóstico en patologías ginecológicas y que afectan a la reproducción. Ante un problema de fertilidad, el especialista en reproducción evalúa el funcionamiento ovárico en la mujer, mediante una analítica y los anejos y útero con una ecografía, lo que la convierte en herramienta básica en cualquier consulta ginecológica y comprobará la calidad espermática del varón.

"En los últimos diez años, más o menos, ha habido patologías nuevas que no se sabía influían en la reproducción; en los últimos cinco años se han establecido nuevos criterios y clasificaciones, pero un especialista que lleva ejerciendo quince años no puede estar al día de todos los avances en ecografía, de ahí la importancia de la formación continuada".

Históricamente, los avances en reproducción se centraron en el embrión, el laboratorio o el estudio del óvulo, significando un avance importantísimo para la especialidad; el siguiente paso fue investigar la genética y genómica, los estudios del endometrio, lo que permitió aumentar las tasas de embarazo. Los especialistas han vuelto al estudio del útero y aquellas patologías que pueden influir en la fertilidad. Con la ecografía y la histeroscopia vuelven a aumentar las tasas y la esperanza para las mujeres que buscan un embarazo.

"La ecografía tiene práctica y utilidad clínica desde 1.972, actualmente no hay consulta de ginecología que no tenga un ecógrafo", aclara el Dr. Rodrigo Orozco Fernández, jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, presidente de la AGOM, Miembro del Comité médico-asesor y del Comité para la estandarización de la asistencia ginecológica y obstétrica Quirónsalud España, y otro de los ponentes.

"En España el año pasado se hicieron aproximadamente 200.000 ciclos de reproducción y hubo 400.000 nacimientos; según los últimos datos de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad) un 11,8% fue por reproducción asistida, lo que corrobora que hay algo que todavía se escapa a práctica la clínica, para conseguir esa tasa de embarazo que todos desean lo más cercana al 100%, porque se encuentra en una tasa muy alta de embriones, pero no todos prosperan" indica el Dr. Rodrigo Orozco.

Se sabe que los gametos femeninos empiezan a disminuir su calidad a partir de los treinta años, con un salto exponencial a partir de los treinta y cinco; a partir de los cuarenta ya es muy difícil que se logre un embarazo espontáneo, informan los expertos. En España, la edad media de la mujer para lograr el primer embarazo se sitúa en los 35 años

"Hay que informar de las posibilidades y los recursos a día de hoy para mujeres que deseen demorar el momento de tener el primer hijo, hay tratamientos que pueden preservar los ovocitos a una edad temprana, para ser utilizados más adelante y tener mayores garantías de tener niños sanos en el futuro, una serie de medidas que se pueden implantar y que a día de hoy no se está haciendo", lamenta el experto.

Se confirma "una mayor frecuencia de patología ovárica, con jóvenes con fallo ovárico prematuro, mala respuesta en estimulación con edades tempranas y patologías de útero y pélvicas, que antes no se conocían o no se veían tanto como la adenomiosis y la endometriosis, que se asociaba a mujeres mayores que ya habían tenido un embarazo y ahora lo encuentras en chicas de menos de 35 años", explica el Dr. Juan Luis Alcázar Zambrano, Catedrático y Consultor de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra, editor de Ultrasound in Obstetrics and Gynecology y ponente de la jornada.

El estilo de vida, disruptores endocrinos, factores ambientales o nutricionales o productos de higiene diaria, influyen de forma negativa a todo el desarrollo de los órganos, sistemas, y nuestra epigenética, con lo cual, podrían acelerar este deterioro.

España: referente mundial en reproducción asistida

La investigación, los profesionales, los buenos resultados en los tratamientos en comparación con cualquier otro país del mundo, el precio y la legislación convierten a España en un destino muy interesante para hacerse estos tratamientos, coinciden los expertos.

Según los ponentes, la ecografía ginecológica ha evolucionado mucho en los últimos años, tanto tecnológicamente, porque se dispone de equipos mucho más preparados, como a nivel de interpretación de la imagen. Junto a los grandes estudios científicos, permiten conocer cada vez más las principales causas de infertilidad o de subfertilidad en la población; su uso de una manera y forma adecuada probablemente ayude a disminuir el problema de fertilidad en el país.

La jornada Actualización ecografía contó con la colaboración de Ferring firmemente comprometido con la formación continuada y la fertilidad.