El sector franquicia cerró 2023 con un crecimiento del 9,6% según Tormo Franquicias Consulting

Tras años difíciles y de escaso crecimiento, se abrieron 8.123 nuevos puntos de venta y se generaron 27.000 nuevos empleos El sector de las franquicias ha cerrado 2023 con un fuerte crecimiento, tras años consecutivos de escaso crecimiento.

Eduardo Tormo, director general y fundador de Tormo Franquicias Consulting, empresa consultora especializada en franquicias, afirma que el sector cerró 2023 con un crecimiento de alrededor del 10%, cifras significativamente superiores a las alcanzadas el ejercicio anterior.

"Los resultados al cierre de este año han sido verdaderamente positivos y las expectativas para el ejercicio que iniciamos son muy, pero que muy esperanzadoras", destaca.

Tormo detalla que en 2023 se abrieron 8.123 nuevos puntos de venta de franquicias, para llegar a un total de casi 90.000 y se generaron 27.000 empleos. Se abren nuevas franquicias en todos los sectores de actividad, pero muy especialmente destacan los sectores de restauración, alimentación, belleza y cuidado personal, donde se ha visto que su crecimiento ha superado todas las expectativas.

"Este va a ser un buen año, según indican todas las previsiones. Tengo la firme convicción de que este ejercicio 2024 será un año positivo para el sector franquicia y todos aquellos que formamos parte del mismo. También es cierto que no será igual para todas las empresas. Va a ser un año exigente donde se va a establecer una línea divisoria entre aquellas empresas que están preparadas, invierten y se desarrollan de acuerdo a las exigencias del mercado y las que no" afirma Eduardo Tormo.

El sistema de franquicia en su conjunto crecerá en facturación, crecerá en la expansión de las redes gracias a la continua incorporación de nuevos franquiciados y también crecerá en la oferta actualmente existente con la incorporación de nuevas empresas en el sistema. Se asiste al fuerte desarrollo de las franquicias, algunas de ellas recientemente incorporadas, mientras que, al mismo tiempo, otras no podrán mantenerse por falta de competitividad.

Según el "Informe Franquicias España 2024", el sistema de franquicias en España ha experimentado un crecimiento sostenido durante 2023, alcanzando una facturación total de 33.203 millones de euros, con unas cifras de inversión de 9.264 millones de euros. Operan en nuestro país 1.423 redes y 87.610 unidades franquiciadas, que en su conjunto generan 400.207 empleos, lo que representa un aumento del 6,8% y más de 27.000 nuevos puestos de trabajo. Esto subraya el importante papel que juega el sector en la economía española, no solo en términos de generación de ingresos, sino también como un importante generador de empleo.

