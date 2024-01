Atos lanza "Tech for Good" para crear nuevas soluciones sostenibles en el lugar de trabajo

Atos anuncia el lanzamiento de una nueva oferta global diseñada para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de RSC. Dado que el 57% de la huella de carbono de las TI empresariales es atribuible a los dispositivos en el lugar de trabajo, esta oferta de servicios representa un gran paso adelante para proporcionar a los clientes acceso a nuevas soluciones de TI sostenibles Desde el anuncio en 2021 en la COP26 de la asociación de Atos con la startup Circular Computing, certificada por BSI Kitemark™, Atos ha ampliado su cartera de productos y ha creado un conjunto completo de más de 20 servicios y soluciones de "Tech for Good", que abarcan criterios de valor social y accesibilidad, así como análisis de datos e interfaces de usuario.

El primer segmento de la nueva oferta reconfigura la gestión del ciclo de vida de los dispositivos. La mayoría de las empresas sustituyen los portátiles de sus empleados cada tres o cuatro años, y cada nuevo dispositivo es responsable de emisiones de más de 300 kg de CO2e (equivalente de dióxido de carbono). Atos trabaja ahora con una red mundial de socios industriales para ofrecer a los clientes opciones de sustitución de portátiles con bajas emisiones de carbono, como la renovación basada en el rendimiento y el uso prolongado, el reacondicionamiento o la refabricación.

Sin embargo, para optimizar los activos informáticos es fundamental medir con precisión su uso y la huella de carbono de los comportamientos digitales. La nueva oferta de Atos incluye un conjunto de cuadros de mando que permiten a los usuarios finales y a los directivos una mejor supervisión y la reducción de la huella de carbono en el lugar de trabajo.

La solución "Atos Tech 4 Good Assistant" proporciona a los empleados indicadores en tiempo real para medir su rendimiento individual en relación con parámetros medioambientales y sociales. El asistente puede recomendar a los usuarios que eliminen programas innecesarios, apaguen sus portátiles o cambien la configuración de sus dispositivos. Accesible a través de Teams o notificaciones emergentes, también proporciona a los usuarios un informe mensual.

Por último, la oferta "Lugar de trabajo sostenible" pretende proporcionar a los departamentos de TI y RSC datos consolidados y recomendaciones que les permitan no solo controlar de cerca su huella de carbono en el entorno laboral, sino también mejorar el impacto del servicio en términos de valor social y accesibilidad. Todas estas funciones están diseñadas para apoyar la elaboración de informes de RSC, una actividad cada vez más compleja para las organizaciones de todo el mundo.

La solución Atos Tech 4 Good Assistant ya supervisa más de 100 modelos de dispositivos, aplicaciones y servicios, y ofrece más de 10 cuadros de mando para realizar un seguimiento de métricas como la redistribución de dispositivos o las mejoras en el consumo de energía. La oferta se ha diseñado en colaboración con una serie de clientes de Atos para garantizar que satisface las necesidades de diferentes industrias y geografías, antes de expandirse a más dispositivos y servicios, con un aumento previsto en 2024.

Alexa Van Den Bempt, Senior Vice President, Digital Business Platforms, Tech Foundations, Atos dijo: "Estoy muy ilusionada con esta nueva oferta. No solo ayudará a satisfacer las necesidades de seguimiento e información de nuestros clientes, sino que también estamos dando pasos importantes para fomentar los esfuerzos de descarbonización, capacitando a los empleados para que tomen las decisiones correctas para nuestro planeta".

El Grupo Atos lleva más de 12 años comprometido con la reducción del impacto ambiental de sus actividades en toda su cadena de valor en el mundo. Lleva 8 años, como miembro de los Índices Dow Jones de Sostenibilidad a nivel mundial y Europa, y figura entre las tres primeras empresas europeas de TI en entrar en la lista del sector de servicios informáticos. Atos lleva más de 10 años obteniendo la calificación "A" del CDP (Carbon Disclosure Project), que premia las acciones para luchar contra el calentamiento global.

El lugar de trabajo digital es una de las principales actividades estratégicas de la línea de negocio Tech Foundations de Atos. Proporciona una experiencia de empleado integral a través de herramientas digitales de colaboración y productividad, así como servicios inteligentes de atención al cliente. En marzo de 2023, Atos fue posicionado como Líder por Gartner en su Cuadrante Mágico 2023 para Servicios de Puesto de Trabajo Digital Externalizados (ODWS) por séptimo año consecutivo.