Comienza la temporada de 2024 de League of Legends

Avance de lo que se viene a League of Legends, la segunda temporada de Arcane, los esports de LoL y mucho más en 2024 Hoy, la conocida desarrolladora y distribuidora de videojuegos Riot Games ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2024 de League of Legends, el MOBA más popular y más jugado de todo el mundo, así como a la temporada de esports con un vídeo en el que se ha visto qué depara este nuevo año, además de un adelanto de la segunda temporada de Arcane. El evento dará comienzo de forma oficial a la temporada clasificatoria y de torneos de LoL para los jugadores casuales y los profesionales respectivamente. Además, también servirá para que los jugadores se enteren de todo el contenido que llegará a lo largo del año.

"El comienzo de la temporada es un momento que sienta las bases para las semanas y meses venideros. También sirve como adelanto a parte del contenido en el que ha estado trabajando el equipo - cuenta Andrei van Roon, director de League Studio- ;Esperamos que estéis como locos con lo que habéis visto que se viene en 2024. Este año también es más especial si cabe, porque tenemos el 15.º aniversario de LoL en octubre. Buena suerte en vuestro ascenso y bienvenidos a la temporada 2024".

En 2024, los jugadores encontrarán gran cantidad de actualizaciones, como experiencias de juego inspiradas en Arcane y personajes de la serie, cambios en el sistema de maestrías de campeones, el regreso de Arena y un nuevo modo de juego, entre otros. Además, se han revelado las nuevas reglas para clasificarse para los dos torneos globales de los esports de LoL: el Mid-Season Invitational (MSI) y el Campeonato Mundial (Mundial). También se ha presentado la Sala de las Leyendas de esports de LoL, una versión del salón de la fama de LoL.

La temporada dará el pistoletazo de salida el 10 de enero con la tan esperada cinemática, al más puro estilo de La llamada, la Ruina y Guerreros. A continuación se encontrará más información sobre actualizaciones y próximo contenido.



Arcane: Temporada 2

"Tal y como anunciábamos anteriormente, el estreno mundial de la segunda temporada de Arcane tendrá lugar en noviembre. Para celebrar la llegada de la nueva temporada, llega a la Grieta Ambessa Medarda, que formó parte de la primera, además de la actualización visual del campeón de Arcane mencionado. Al mismo tiempo lanzaremos una experiencia de juego inspirada en Arcane, una actualización en el juego de un personaje queridísimo de la serie, y aspectos nuevos que estarán disponibles en League of Legends. Mientras tanto, echadle un vistazo al avance de la nueva temporada en YouTube".



Campeones de 2024

Riot Games está dando los toques finales a la actualización visual de la experiencia de juego de Skarner, que llegará a la Grieta en la primera mitad del año Tras Skarner, el equipo se centrará en otras dos actualizaciones de campeones: un campeón que forma parte de la serie de Arcane y que se actualizará para que encaje mejor con su representación en la serie, y Shyvana, que recibirá espacial atención a su experiencia de juego.

Smolder, el Heredero de las Llamas, estará disponible en la beta el 9 de enero.



Tras Smolder, el siguiente campeón será un mago vastaya de alcance medio para calles en solitario.

Aspectos en 2024

● En 2024, Rammus y Olaf recibirán aspectos nuevos

● La primera mitad de los aspectos de prestigio de 2024 serán para Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn y Kayle, en ese orden.

● El equipo también está trabajando en el catálogo de aspectos de Lee Sin y sus actualizaciones, por lo que a principios de mayo los jugadores podrán disfrutar de una actualización visual y de

sostenibilidad (ASU por sus siglas en inglés).

● La ASU de Teemo le está llevando más tiempo del esperado al equipo. Tendrán un calendario actualizado que compartiremos más adelante.

● Deleite Lunar, el primer evento del año, contará con una nueva línea de aspectos, poder celestial, además de la ya conocida temática de porcelana. Los jugadores podrán disfrutar de los

siguientes aspectos durante las versiones 14.3 y 14.4:

○ Lee Sin poder celestial

○ Ezreal poder celestial de prestigio

○ Ezreal poder celestial

○ Kai'Sa poder celestial

○ Maestro Yi poder celestial

○ Diana poder celestial

○ Janna poder celestial

○ Smolder poder celestial

○ Kindred de porcelana de prestigio

○ Graves de porcelana

○ Darius de porcelana

○ Miss Fortune de porcelana

○ Morgana de porcelana

○ Irelia de porcelana

○ Aurelion Sol de porcelana



En la primera mitad de 2024, regresan algunas líneas de aspecto, como porcelana, corte feérica, PROYECTO y luna sangrienta.

Además, algunos aspectos legendarios recibirán los bordes correspondientes, como Brolaf, Mundo ejecutivo o Tristana domadora de dragones.



Sistemas en 2024

El equipo se centrará en llevar a cabo mejoras sobre cómo el sistema clasificatorio evalúa la habilidad de los jugadores, reduciendo así las situaciones donde se empareja a un jugador con alguien de un nivel totalmente diferente, además de la cantidad de PL que pierden los jugadores en relación a la cantidad que ganan en esta nueva temporada.

Además, también llevarán cambios al sistema de maestrías de campeones en la primera mitad del año. Se puede encontrar más información al respecto aquí.

Tras los comentarios recibidos sobre la gran cantidad de bots en partidas, cuentas secundarias disruptivas en la cola clasificatoria y un aumento del uso de scripts, dan la bienvenida a Vanguarda

LoL. Su implementación permitirá terminar partidas y devolver los PL a los jugadores en partidas con tramposos y bots.

Modos en 2024

● En la primera mitad del año, Arena volverá a estar disponible, con más mejoras aún:

○ El número de equipos en una partida de Arena pasará de cuatro equipos de dos a ocho equipos de dos, lo que suma un total de 16 jugadores.

○ Se llevarán a cabo los cambios a la IU necesarios, y también habrá nuevos aumentos y mapas, entre otras mejoras.

● URF volverá para el Deleite Lunar en las versiones 14.3 y 14.3. Además, Uno para todos estará disponible después de esto.

● Más adelante, se contará con un nuevo modo de juego que será totalmente diferente a la experiencia de juego típica de LoL, donde se podrá disfrutar de partidas más relajadas con

los amigos.



Los esports de LoL en 2024

De cara a los esports de LoL, el MSI será más importante, además de reforzar su conexión con el Mundial. Para ello, en 2024, premiarán al equipo ganador del MSI con un puesto en el

Mundial, lo que también supondrá un puesto adicional para la región a la que pertenezca. Además, la segunda región con un mejor rendimiento también se asegurará un puesto adicional para su región.

En esta temporada, habrá tres puestos para el Mundial para la LEC, la LCS, la LCK y la LPL. Por su parte, la PCS y la VCS seguirán con sus dos puestos actuales, mientras que la LLA y la CBLOL seguirán con solo un puesto para el Mundial.

El MSI 2024 se celebrará entre el 1 y el 19 de mayo de 2024 en Chengdú, China. El Mundial de 2024 tendrá lugar del 25 de septiembre al 2 de noviembre de 2024. La fases se dispondrán en las siguientes ciudades: fase de apertura y fases suizas en Berlín, en el Riot Games Arena, cuartos de final y semifinal en París, en el Adidas Arena, y la gran final tendrá lugar en Londres, en el O2 Arena.



Por último, para rendir tributo y conmemorar el legado de quienes han dejado huella en este juego, este deporte y esta comunidad, Riot Games presenta la Sala de las Leyendas de los esports de LoL. Se llevará a cabo una votación independiente en la que participarán veteranos y expertos de la industria de los esports pertenecientes a todas las regiones para seleccionar al primer fichaje de la sala. Se rendirá tributo a los elegidos tanto dentro como fuera del juego. Más adelante compartirán más detalles.



Merchandising de la temporada 2024

El 11 de enero de 2024 los jugadores podrán comprar nuevo merchandising en homenaje al inicio de la nueva temporada en la tienda de merchandising de Riot Games (Riot Merch).

● Figura de Aatrox a escala 1/6 de Jimei Palace

● Figura de Samira Unlocked