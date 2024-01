Escuela Emprende ayuda a crear una plataforma propia para vender cursos online

Hoy en día, hay una demanda significativa de plataformas de cursos online, ya que cada vez más las personas optan por adquirir conocimientos desde la comodidad del hogar.

Por esa razón, ofrecer cursos online, másters y programas educativos en línea se ha convertido en un negocio muy rentable. Para aprender a crear estas plataformas de venta de cursos online hay una amplia gama de recursos disponibles, entre los más valiosos se encuentran los cursos especializados. Generalmente, estas capacitaciones ofrecen un enfoque práctico y profundo para construir academias online interactivas y atractivas. Los interesados en formarse en esta área para aprender a crear y vender sus propios cursos online, pueden acudir a la academia online Escuela Emprende, la cual tiene más de 10.000 alumnos en más de 30 países.

El Fundador de la Academia Online Escuela Emprende es Gonzalo de la Campa, quién cuenta con más de 120.000 seguidores en YouTube y es uno de los grandes referentes en la formación online en habla hispana. No en vano, cuenta en su academia, con cursos muy populares, entre los que destacan el Curso de Inteligencia Artificial, Curso de crear Academias Online, Curso de Cómo Conseguir Clientes, etc. Además, cuentan con 7 cursos gratuitos para que los alumnos puedan acceder a formaciones básicas, antes de apuntarse a las capacitaciones de pago.

Cómo crear una plataforma de venta de cursos online sin pagar comisiones Escuela Emprende pone a disposición un programa formativo para todas aquellas personas que desean aprender a crear una plataforma de venta de cursos online. Con la capacitación, los individuos con ganas de emprender adquirirán destrezas para construir su propia academia con WordPress.

El curso consta de seis módulos e incluso existe la opción de descargar una Academia Online ya montada, para acelerar el proceso de puesta en marcha.

Al programa pueden acudir personas sin ningún tipo de conocimiento, ya que es sencillo y se enseña desde cero con ejemplos prácticos. El acceso a la formación es de por vida, por lo que no hay límite de tiempo para hacerla. Los estudiantes pueden reforzar el aprendizaje gracias al soporte individualizado y cuenta con vídeos prácticos paso a paso dentro el área privada de la academia.

La formación no solo incluye todos los plugins necesarios sino que los que contratan la formación más avanzada pueden descargar una Acdemia Online ya montada y ahorrar semanas de trabajo de creación. Además, los alumnos que se apunten al programa se pueden afiliar y ganar dinero extra como afiliados. La escuela ofrece también soporte gratuito durante dos meses.

Qué se aprende a lo largo del curso El curso está diseñado para poder tener la Academia montada en un solo día. Y durante los seis módulos, los alumnos aprenden todo lo necesario para tener una academia en línea exitosa. No solo en la creación del curso sino en la promoción y estrategias y trucos donde se aprende a crear y vender cursos más rápido.

De entrada, se explica el paso a paso para crear la plataforma. Además, se enseña a configurar las pasarelas de pago, el área privada de los alumnos, etc.

Por otro lado, las personas obtienen los mejores trucos para optimizar las ventas de los cursos. Asimismo, se enseñan habilidades para elaborar un curso de cualquier área en menos de dos semanas y listo para vender. El programa incluye funcionalidades interesantes que se pueden añadir a las academias para perfeccionarlas.

Adicionalmente, los individuos conocerán cómo se publica un curso en una plataforma y sabrán los métodos más infalibles de promoción para venderlos de forma masiva y obtener jugosas ganancias.

Las personas que compren el curso tienen 7 días para probarlo. En el caso de no satisfacer sus necesidades, se les reintegra el dinero.

En resumen, el curso de Escuela Emprende ofrece una oportunidad valiosa para aquellos interesados en adentrarse en el mundo del emprendimiento digital. Aprender a crear una plataforma para la venta de cursos online ofrece las herramientas necesarias para destacar en el mercado actual y construir un negocio exitoso en el ámbito educativo en línea.

Casos de éxito Entre los más de 10.000 alumnos con los que cuenta la academia Escuela Emprende, cuentan con miles de casos de éxito de personas que no tenían conocimientos técnicos y en pocas semanas ya estaban vendiendo cursos online en su propia página web, sin necesidad de utilizar plataformas externas.

El fundador, Gonzalo de Campa, autor del libro "Vivir en Sábado" publica en Escuela Emprende vídeos y testimonios de sus alumnos, que han aprendido a generar ingresos sin vender su tiempo. Y tal y como cuenta en el libro, vender cursos online previamente grabados, permite ganar dinero desde casa sin necesidad de estar trabajando cada vez que se produce una nueva venta.

Este modelo de negocio permite facturar más de 5 dígitos al mes trabajando menos de 4 horas al día o disfrutando de 2 meses de vacaciones, como cuenta el autor en su libro.