Revolucionando el sector primario con la introducción de los exoesqueletos de Cyber Human Systems

Cyber Human Systems, una empresa española pionera en el diseño y desarrollo de exoesqueletos para diversas aplicaciones industriales, se ha convertido en una gran referente en el universo de la revolución del sector primario. Como spin-off de Gogoa Mobility Robots y con una sólida experiencia en robótica e ingeniería biomédica, la compañía ha marcado la diferencia en los últimos años con tecnología avanzada que mejora significativamente las condiciones laborales.

Exoesqueletos para la agricultura y mucho más Los exoesqueletos industriales desarrollados por Cyber Human Systems no solo son innovadores en su tecnología, sino que también demuestran eficacia en el entorno laboral. La empresa ha mostrado un impacto positivo en diversos sectores, como la agricultura, donde los exoesqueletos han revolucionado las tareas diarias de los agricultores, ayudándoles a agilizar su trabajo y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

En un reportaje de TF1, se destacaba el impacto transformador de los exoesqueletos de Cyber Human Systems en la ostricultura, demostrando cómo estos dispositivos innovadores están facilitando el trabajo, reduciendo lesiones y mejorando la calidad de vida.

ExoArms, el exoesqueleto presentado, ha sido probado con éxito por algunos ostricultores, aliviando su carga física y repetitiva asociada con tareas diarias desafiantes, como manipular bolsas de ostras pesadas. Esta revolución no solo aborda desafíos laborales, sino que también anticipa una reducción de lesiones y una mayor eficiencia en la ostricultura. Cyber Human Systems se presenta como una de las firmas líderes de esta tecnología de vanguardia, al comprometerse con soluciones que mejoran la vida y la productividad en la industria agrícola.

Estos exoesqueletos también se aplican en la industria, la logística, la construcción, entre otros sectores.

Oferta de estudio global para el uso de exoesqueletos Además de sus avances tecnológicos, la empresa ofrece un servicio exclusivo de análisis de usabilidad de exoesqueletos en el lugar de trabajo. La compañía proporciona un estudio global que evalúa el uso de exoesqueletos por estación de trabajo. El objetivo principal de este estudio es identificar posibles dificultades en el entorno laboral, con el fin de reducir las cargas físicas y adaptar los lugares de trabajo para satisfacer las características, limitaciones y necesidades individuales de los usuarios.

La iniciativa refleja el compromiso continuo de Cyber Human Systems con la mejora constante y la adaptación precisa de sus tecnologías para garantizar un impacto positivo y duradero en la salud y el rendimiento laboral. Con estos servicios complementarios, la empresa demuestra su dedicación no solo a la innovación tecnológica, sino también al bienestar integral de los trabajadores en el sector primario.