Easy Q es el software para la gestión de sistemas de calidad

En la industria alimentaria, la gestión de los sistemas de calidad representa un aspecto fundamental. Un error en este aspecto no solo puede deteriorar la calidad de los productos, sino también incluso derivar en una contaminación de los mismos y, por tanto, una potencial intoxicación de los consumidores.

Para optimizar la gestión de estos sistemas, una de las mejores herramientas la aporta Easy Q. Esta firma tecnológica se especializa en el ámbito de la seguridad alimentaria, y su innovación la ha llevado a desarrollar su propio software para potenciar y agilizar los procesos de calidad y control en este sector.

Un sistema de gestión y control especializado en el sector alimentario El software de Easy Q es una herramienta especializada en sistemas de calidad y seguridad alimentaria, cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a garantizar la ejecución de estos sistemas y sus diferentes procesos de control.

Para ello, recopila información en tiempo real acerca de los controles, trabajos, incidencias o desviaciones en el desarrollo de las actividades productivas. Esto permite llevar un registro preciso y global sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, para garantizar que todos los trabajos derivados de un sistema de autocontrol de calidad se cumplan con eficacia y eficiencia.

Esta plataforma ha sido desarrollada bajo los principios de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). Estos principios se aplican de forma estandarizada en las diferentes empresas de alimentación, tanto fabricantes como distribuidores, e incluso, las empresas del canal HORECA, con el fin de garantizar la inocuidad alimentaria. En ese sentido, el software de Easy Q ofrece múltiples funcionalidades para gestionar los sistemas control APPCC en estas empresas, lo que favorece la gestión digital de estos procesos y la automatización de los documentos asociados a ellos.

Como novedad más reciente, el software EasyQ ha añadido un chat interactivo dentro del programa en el que poder hacer cualquier consulta sobre cualquier legislación para obtener una respuesta al momento. Gracias a una Inteligencia Artificial integrada, realiza búsquedas actualizadas y detalladas de las nuevas legislaciones y las acompaña de un acceso directo a las legislaciones pertinentes relacionadas con cada cuestión.

Una plataforma que transforma la gestión APPCC en una experiencia digital La plataforma de Easy Q cuenta con una extensa cantidad de funciones en la digitalización de procesos APPCC. Entre las más destacadas están la digitalización de cualquier sistema de registro de las funciones de control, junto con la gestión automatizada de la documentación relacionada con estos procesos. Asimismo, genera observaciones en cada desviación o incidencia observada en los registros, para notificarla como una no conformidad. También permite administrar los perfiles y funciones de los usuarios de forma fluida, según las necesidades de la organización.

Cuenta además con funciones complementarias, como una herramienta de formación para el personal, mecanismos de automatización en tareas como facturación, calendarios de auditorías, gestión de productos y proveedores e incluso diseño de planes analíticos, para examinar periódicamente el desarrollo de los sistemas de calidad desde una perspectiva global.

Todas estas funciones y herramientas son el resultado de la extensa trayectoria de Easy Q en el ámbito de la seguridad alimentaria. Su experiencia en el sector, combinada con el conocimiento tecnológico de su departamento de IT, les permiten ofrecer todo este espectro de herramientas especializadas, que facilitan el cumplimiento de la actual normativa APPCC.