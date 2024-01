Las ventajas de crear páginas web para restaurantes con inteligencia artificial y d’menu

Tener una página web es actualmente una obligación para todos los restaurantes. Tanto los que gestionan solo pedidos en línea, como los que se enfocan en un ambiente físico, deben facilitar la forma de ordenar. Ahora, con la implementación de la Inteligencia Artificial, cualquier comercio puede realizar el diseño de menú para restaurante, gestionarlo en línea y publicarlo en sus redes sociales.

En este sentido, una empresa en Miami facilita la creación de páginas web con el uso de la IA. d’menu es una plataforma que incorpora todo lo necesario para desarrollar y modificar un menú digital de forma sencilla.

Tendencias de menú 2024 Si hay un aspecto que sigue relevante en la gestión de restaurantes es el contactless, el cual se refiere a la forma de pedir sin esperar a que el camarero entregue el menú y tome el pedido. Esto quiere decir que los menús digitales con acceso mediante código QR son una tendencia que seguirá vigente en el 2024.

Los menús digitalizados son más fáciles de gestionar, higiénicos e interactivos para los clientes. Asimismo, los restaurantes tienen la posibilidad de modificar elementos y obtener Big Data del comportamiento del cliente por medio de la plataforma digital.

Teniendo en cuenta el acceso que tienen los usuarios con las plataformas de delivery y autoservicio, los restaurantes que no incorporan su página web, menú y redes sociales, deben actualizarse y buscar la manera de digitalizar sus procesos

d’menu: diseño de menú para restaurante Un estudio de la NRA llamado What 's Hot Culinary Forecast especifica que en 2023, los usuarios quieren disfrutar de la cultura en comunidad que dan los restaurantes. Es por ello que potenciar los locales de comida para experiencias presenciales es un buen enfoque. Pero esto no quiere decir que el uso de la tecnología no sea necesario, de lo contrario, los restaurantes deben buscar la manera de implementar estas soluciones en su rutina de pedidos.

Es allí donde d’menu proporciona una alternativa, con inteligencia artificial, para el diseño de menú para restaurante y su gestión online. Sin tener conocimientos previos, se puede descargar la app y comenzar a diseñar el menú, el cual se puede personalizar al 100 % agregándole colores, tipografía y fotografías propias. También se puede incorporar información de contacto como dirección, números de teléfono y redes sociales del restaurante.

Al culminar, se obtiene un código QR que sirve para gestionar todo tipo de operaciones, así el cliente puede pedir, por medio de una tarjeta propia, establecer especificaciones en su producto, como alergias, y gestionar todo por su cuenta.