​Torcer el juicio de la verdad

Existe una grave problemática en las ciudades por la proliferación cada vez mayor de los pisos turísticos en España. Es cierto que están sometidos al régimen de la propiedad horizontal desde la perspectiva legal, pero esto no es suficiente. Los problemas que causan, por ejemplo, en Madrid son enormes especialmente por ruidos excesivos, fiestas, alborotos, etc. Y esto es aplicable a cualquier ciudad española y al resto de los vecinos de los edificios donde existen pisos turísticos, no tienen por qué aguantar las molestias causadas por este tipo de inquilinos.