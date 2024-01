Los recursos naturales de nuestros pueblos

Llegué a Cuarte de Huerva sobre las 15,45. Estaba agotado pero satisfecho de la aventura vivida. Aquel día cogí el tren en Zaragoza a las 8,15 y llegué a Muel, sobre las 9 y me tomé un café en una tasca del lugar. En el bar solo había un cliente. Pregunté al camarero si de Muel a Cuarte había sendero por el Huerva como el que hizo Voluntarios de Muel a Mezalocha y los dos me dijeron que no lo sabían. Yo lo había mirado en el GPS y solo vi una pista entre la vía del tren y el río por donde suelen ir las bicis. Pero tenía la esperanza de que, visto el éxito del sendero hacia el embalse, hubieran seguido hacía abajo. Pero no, no había senda. En algunos tramos del trayecto encontré caminos. En otro, huertos. Y en otros, monte bajo muy practicable. En el tramo de Mozota a Botoririta, fui por la orilla derecha del Huerva. Aunque fue el más duro porque tuve que subir cerros y bajar barrancos, para mi gusto fue el más interesante. ¿Y qué decir de los pueblos? Considero que naturaleza es todo. Y aunque lo que más me enamora es el paisaje, también me atrae el contacto con el paisanaje: sus costumbres, sus tradiciones, sus leyendas… Dado que es un itinerario espectacular, tengo que sugerir a quien corresponda, que sería buena idea la construcción de un sendero por la ribera del Huerva hasta Muel. Esto unido a que el tren y el autobús paran en muchos pueblos, pienso que animaría a los senderistas a recorrerlo dándole así más vida a sus habitantes. Más adelante quiero subir de Muel hacia Aladrén por el Huerva, ya os contaré...