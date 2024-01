El cinismo de la izquierda y la estupidez y complejos de la derecha

Se están dedicando muchas más horas de telediarios, tertulias y noticias en papel y radiofónicas, al hecho de apalear una piñata representando a Sánchez en noche vieja, que a los tiros en la cabeza de Vidal Cuadras el 9 de noviembre del pasado año. Aquello fue violencia real, con intención de matar y lo de Ferraz, algo de mal gusto, mala educación y una estupidez.







Haciendo un breve recordatorio, todos conocemos los muertos y heridos ocasionados por los separatistas, con los que el PSOE se encama. No se me olvida a Rita Maestre y sus compis hace unos años, en la capilla de una universidad, con sus pechos al aire, para mostrar su falta de respeto por los católicos, zarandeando al sacerdote y amenazaron a los feligreses con: “arderéis como en el 36”. Tenemos en la memoria fotos del rey actual y de su padre que se han quemado en sitios públicos y múltiples escraches acosando a Cristina Cifuentes a Sáenz de Santamaría, a Villacís(incluso estando embarazada), a Ayuso, Rosa Diez y María San Gil, impidiéndoles hablar en diversas universidades, cercenando la libertad de expresión y con el agravante de tener esas acciones el visto bueno de Iglesias, en un tiempo vicepresidente del gobierno de Sánchez, que consideraba aquellos atropellos “jarabe democrático”. Iglesias es el mismo personaje que se emocionaba al ver a un policía pateado por los manifestantes del famoso “rodea el Congreso. El pasado mes de abril, ahorcaron la figura del rey en la Complutense, se consideró libertad de expresión y nadie se disculpó. En otra ocasión, las juventudes socialistas guillotinaron un muñeco de Rajoy y posaron con su cabeza, presumiendo de su gran hazaña, ¿pasó algo?, nada. Esto de la guillotina fascina a la izquierda, así, la que ha sido ministra de “Igualdad”, Irene Montero escribió: “Felipe no serás rey, que vienen nuestros recortes que serán con guillotina”, también lo amenazó con echarlo a los tiburones desde su cuenta de Twitter, ¿fue esa señora sancionada?, no, ascendió hasta dirigir un ministerio. Pero hay más, Yolanda Díaz, con esa sonrisa y voz suave de no haber roto nunca un plato, también ha lamentado que en España no se haya guillotinado a ningún rey, lo que no ha impedido que sea nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno presidido por Sánchez y antes ministra. El diputado de la izquierda Pedro Honrubia insultó a Felipe VI llamándole facha, término que se usa con mucha ligereza en España, ya que se le aplica a todo el que no es de izquierdas, es muy ofensivo tachar a alguien de fascista, ya que se suele dirigir principalmente a personas que no lo son, pues bien, además de injuriar al monarca, también echó de menos este “caballero” una guillotina en nuestro país, para aplicársela. Los separatistas, hoy socios de Sánchez, iban en Cataluña detrás de Arrimadas echando lejía y ni feministas ni la izquierda se rasgaron las vestiduras.





En la Autónoma de Barcelona, se han recibido en muchas ocasiones a los jóvenes de S´ha Acabat, defensores de la Constitución en aquellas tierras, con los gritos de: “pin pan pun, que no quede ni uno”. El partido Vox ha sido agredido de forma violenta en diferentes ocasiones, fue famoso el ataque con piedras en Vallecas, por los “pirrakas” de Pablo Iglesias. No podemos olvidar la pedrada en la cabeza de Rocio de Meer, diputada por ese partido y de la que se burlaba Echenique argumentando que era Ketchup y no sangre. En carteles de las últimas fiestas de Bilbao, aparecía Abascal con un tiro en la nuca que le reventaba la cabeza y la izquierda no se inmutó y además no tiene ningún reparo en pactar con los separatistas vascos y además entregarles en fechas recientes el Ayuntamiento de Pamplona. El historial de la izquierda no tiene fin.





Es cierto lo del muñeco representando a Sánchez en Ferraz y que fue golpeado con gritos malsonantes. También es verdad que hace poco, Abascal dijo: “habrá un momento en que los españoles querrán colgar a Sánchez por los pies”, recordando lo que los comunistas le hicieron a Musolini. Personalmente, creo que ambos hechos son criticables, condenables y rechazables, que no se deben hacer, es más, creo que desde un punto de vista práctico perjudica a la derecha, permiten la demonización de Vox y al ser éste el único socio posible del PP, también él resulta estigmatizado.





Además, es una realidad que la izquierda es mucho más hábil con su propaganda, domina muchos más medios de comunicación y prácticamente todas las televisiones, sitio éste último en el que se informa la mayor parte de la población. De hecho, parece que los únicos violentos son los de la derecha, lo que es faso y evita que se hable de la amnistía, entrega de Pamplona o de las subidas de impuestos. Por lo que creo que Vox debería dejarse de machismos y extravagancias que no conducen a nada positivo y sí dan munición ilimitada a la izquierda.





Lo curioso de este tema es que las izquierdas tienen una epidermis muy fina, ellos tienen bula para hacer lo que quieran, pero aguantan muy mal que se les administre la misma medicina que ellos aplican, incluso a dosis mínimas. Comparando las declaraciones de Abascal, de las que se retractó delante de la presidenta Meloni y el tema de la piñata con todo lo que antes he mencionado, creo que no hay mucha duda, de que las izquierdas no tienen motivo para tanta indignación. Ellos no condenan, ni rompen con sus socios, protagonistas de las acciones antes mencionadas. ¿Cómo tiene Patxi López y Juan Lobato el cinismo de exigir a la oposición acciones que ellos no practican? Es la ley del embudo.





Si se quema una foto o se le corta la cabeza a Felipe VI o a Rajoy es libertad de expresión, es decir si la violencia viene de las izquierdas o de los separatistas, hay carta blanca y no pasa nada, pero si lo mismo o incluso menos lo hace otro, entonces es delito de odio y hay que aplicarle la ley de forma implacable. Estamos llegando a la situación absurda de despenalizar las injurias y calumnias al Rey y se tipifica de delito pegarle a un muñeco que representa al Presidente del Gobierno. ¿Es eso coherente, proporcional, racional, democrático, y justo en el siglo XXI?





Para colmo, el pasado 31de diciembre, día de la célebre piñata en Ferraz, se realizaron 14 actos de exaltación del terrorismo, según COVITE y hace unos días, se han quemado fotos de jueces en Barcelona para amedrentarlos, terminar con la independencia judicial, con el estado de derecho y por tanto con la democracia. ¿Son esos hechos menos importantes que la piñata?





¿Dónde está la defensa por parte del centro y la derecha?, ¿dónde su capacidad de comunicación e información?, todo el mundo se ha enterado del muñeco apaleado y casi nadie de lo que denuncia el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ni de la presión y acoso ejercido contra los jueces en Cataluña en los últimos días.





Como votante de centro-dereha les suplico al PP y a VOX que se centren en los objetivos, que se dejen de manifestaciones y actos con demasiado contenido hormonal, no a las críticas en público entre ellos, que se olviden de actitudes cainitas, egoísmos particulares y partidistas, se olviden de complejos y actúen en equipo, sin los dos bien avenidos, nos comerán la tostada.