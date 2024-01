​Del chupete al chute digital (2 de 2)

Volviendo a la temática del titular y desde el dato que sostiene el relato, saber que Francia, Italia, Grecia, Suecia, Macedonia del Norte y Rumanía han vetado ya el teléfono en la escuela, y otros cinco países europeos (Reino Unido, Paises Bajos, Finlandia, Albania, Montenegro) preparan normativa.



Si Madrid y Castilla-La Mancha lo vetan, para la siempre distinguida Euskadi el Sr Bildarratz consejero de Educación ya ha anunciado que para el curso 2024 los teléfonos móviles seguirán en el aula. Diriase que desconoce la estadística nacional en cuanto al abuso del móvil, siendo que el 85% de los niños entre 12 y 14 años tiene un smartphone; el 49% de los adolescentes pasa más de cinco horas al día en internet; que el 60% de los menores se acuesta con el móvil en la mano; que la edad media de acceso a pornografía es de 9 años en España.

Diriase que desconoce que, así como prohibieron fumar en espacios escolares, cada vez más países prohíben utilizar internet por ondas wiffi y pasan a hacerlo por cableado y enchufe, además de prescindir de servidores como Google.

El chupete digital desde casi bebés, es la razón del uso exagerado de redes por los hoy adolescentes, con causa de ambas en lo que observan desde niños en padres “camellos” y hábitos adquiridos en las familias: “El uso del móvil por parte de niños y adolescentes sin instrucción previa y sin control por parte de los padres tiene efectos muy negativos para la salud; en algunos casos vienen casi desde la cuna. Se habla de prohibirlos en los centros, pero aquí solo están seis horas al día; el problema es el resto del día, cuando nadie los controla”.

Derivado de todo ello y ante la alarma creada en cada vez más familias por los casos de suicidios en la infancia y adicciones al móvil, ya se crean nuevas especialidades psiquiátricas privadas como “Educadores de bienestar digital”.

A Francisco Villar, psicólogo clínico especializado en suicidio infantil, le impacta que entre jóvenes se haya normalizado lo anormal: “Mensajes de odio, racistas xenófobos, machistas; ven videos de una agresividad altísima (asesinatos, violaciones, decapitaciones, etc) y no les impacta. Quitarles el móvil no les aísla sino lo contrario, les protege interactuando, y esto se ve, observando comportamientos en el recreo entre un colegio que los permite y otro que no”.

Del relato al diagnóstico, queda la receta para la solución. Antes hay que señalar al agente tóxico que está haciendo posible esta inversión en los valores de nuestros niños y esta deformación en la conformación de su mente. A la hora de señalar al gran “camello” coinciden todos los expertos independientes:

“Son las empresas tecnológicas que anteponen sus intereses económicos al bien social y que no les importa el daño que hacen en los jóvenes”.

Siendo cuestión de intereses de alto nivel entre gobernantes y corporaciones empresariales, al no ver ninguna voluntad de solución en los primeros, gran voracidad mercantil y codicia de poder en los segundos, por más aspavientos político-mediáticos que hagan, a los ciudadanos de a pie solo nos queda buscarnos la vida. Buscar soluciones desde lo privado con muy poco poder de influencia sobre los padres “camellos” que son quienes además de intoxicar a sus hijos de manera inconsciente pero también irresponsable, estos contagian al resto porque las pantallas tienen más poder de enganche que la heroína.

Así nos hace saber el experto psicoterapeuta en bienestar digital Marc Massip: “Para evitarlo, no son los colegios los responsables de todos esto, son las familias quienes tienen que educar en el uso de las nuevas tecnologías a los niños; saber que tu hijo no es para lucirlo en Instagram lo bonito que es sino para educarlo; también en consumo de moda y en sexualidad. También los gobiernos a los padres a través de la televisión, mucha pedagogía y tomar medidas con las empresa tecnológicas con leyes estatales que rijan su uso, porque hoy, adolescentes obsesionados con la delgadez pueden ver libremente videos de diferentes sistemas para vomitar, obsesionados con el placer videos pornográficos, obsesionados con el suicidio sistemas poco dolorosos, etc, etc”.

Ambos, como otros muchos y al margen de la dicotomía consentir-prohibir, son partidarios de prohibirlo en la escuela: “En el ámbito escolar prohibirlo. En su vida privada hasta cierta edad también; a partir de ella con aplicaciones que limiten su acceso a ciertos contenidos, como por ejemplo al video que en 2022 fue el más visto por adolescentes, el de una violación en grupo con imágenes de violencia sexual muy explícitas y nítidas...con voces, risas y gritos”.

El hecho de que España encabece la estadística de adolescentes adictos a la red (21,3%), doblando casi a la media europea (12,7%), es muy preocupante, al deducirse que también en el caso de los adultos ocurre lo propio. Así el abuso de pantallas no solo afecta al ámbito educativo sino también al social, ya que para los preadolescentes puede suponer “quemar” o puentear una etapa dejando pasar el tiempo de disfrutar ser niños; para los adolescentes igual, se impiden explorar y preguntar con naturalidad, en una fase de grandes cambios e incertidumbres insoslayables para llegar a una madurez psicológica y afectiva.

Cuando esa labor de arqueología sensitivo-sensual personal o interactiva con iguales o de diferente sexo, (propia de esa edad), la vive o la inhibe con grandes interferencias por intromisión de una realidad virtual en imágenes atractivas sin guión, son capaces de hacerle vivir sensaciones parecidas, sin comprometerle relacionalmente y abstraerse de la realidad…..Ahí “pinchan” Aquí, en esta comodidad inicial, al ser innecesario un esfuerzo relacional para conseguir el mismo logro, es donde pudiera estar el germen de la frustración posterior y arranque de los trastornos psicológicos que llevan hasta el suicidio a cada vez más jóvenes en nuestro país.

Con mayor experiencia en tareas de campo, el psicólogo Marc Massip lo explica: “No han aprendido a tolerar las frustraciones porque no se les ha enseñado a identificar emociones. Y alguien frustrado es alguien en riesgo. Una frustración muy generaliza es la que provoca en nosotros cuando se da una gran diferencia entre el yo real y el yo virtual”.

Entiendo que viene a decir que, ir por la vida dando lo que no tenemos y recibiendo lo que no es, a la corta facilita la relación, pero al medio plazo genera mucha frustración. Un problema que se percibe cuando por el móvil recibimos muchas muestras de cariño por emoticonos etc, las expectativas se disparan y la realidad presencial nos dice otra cosa. Esto es el amor y el cariño virtual que tanto daño está haciendo sobre todo a chicas adolescentes.

“Hay que educar y no asustar”, sugiere Francisco Villar, pero sin perder ojo de que: “Según estudios médicos, las pantallas, al generar una sensación estimulante similar al de algunas drogas, tienen el mismo efecto adictivo”.

“Hay que educar”, sugiere Marc Massip. La mejor educación es la información, ya que el saber nos hace libres, y esto no gusta tanto a quienes tiene la llave para impedir que estas tecnologías anulen por invasión los talentos naturales de nuestros niños y adolescentes. “Cuanto más se, más posibilidades tengo de escoger y en consecuencia más libre soy. Un niño con su móvil tiene cero conocimiento y absoluta libertad. Aquí está la raíz y el origen de todo este conflicto creado por la adicción del siglo XXI”.

Si no somos capaces de poner los medios para resolver con éxito ese binomio, jamás saldremos del fracaso, no solo educativo sino también civilizatorio y hasta existencial. ¿Se nos ocurriría regalar a un niño un automóvil, una botella de ron o un porro para que los disponga a su entera libertad? Se lo daríamos cuando tuviese el suficiente conocimiento de las consecuencias por mal uso. No hay que negarles la tecnología, hay que dársela a su tiempo y controlársela, ya que su función debía ser ayudar pero nunca “enganchar”….como se da.

Los estudiantes de hoy son los pensadores y ciudadanos del mañana. Al inculcar en ellos valores de respeto, disciplina y amor por el aprendizaje, estamos sentando las bases para una sociedad más ética y responsable.

Igual que les exigimos, debemos proporcionarles herramientas y oportunidades necesarias para que desarrollen su máximo potencial. Esto implica invertir en recursos adecuados, en formación docente continua y en infraestructuras que promuevan un ambiente de aprendizaje, amable, efectivo y agradable.

La transformación en la educación no es solo una cuestión de mejorar el rendimiento académico; es para construir un futuro sostenible en conciencia y saber, libertad y espiritualidad…..en ser.