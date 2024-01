​La ciencia aliada de Dios (el bombazo informativo del momento)

Antes leíamos y oíamos en los medios manifestaciones de personas que se consideraban ateas o agnósticas. Últimamente, ni siquiera se manifiestan, lo silencian. Aquello de lo que no se habla en los medios no existe. Además, muchos parecen hacerlo con buena voluntad.



Están Uds muy equivocados. Todos los descubrimientos cosmológicos del siglo XX y, sobre todo, XXI, apuntan hacia el Dios de la Biblia: Un Universo que tiene un principio (Big Bang) y un Dios creador desde fuera del espacio y el tiempo. Estas afirmaciones son admitidas por casi todos los científicos porque han sido probadas reiteradamente.

Habrá hombres que se declaren ateos o agnósticos. No podrán afirmar, en adelante, que son personas razonables, ni juiciosas.

Lo sorprendente es que progresivamente se van aclarando los diferentes descubrimientos ante miles de científicos que, a priori, tenían que ser ateos y no podían aceptar ningún avance en sentido contrario.

Muchos físicos, a sus ochenta años, han admitido su creencia en Dios. Incluso, ese vecino mío, católico practicante, a quien he abordado esta mañana y le he hablado del tema: “No he leído el libro del que hablas, pero un tío mio ha vuelto a creer”.

Lo que más sorprende de todos los descubrimientos es el ajuste fino del Universo que se ha conocido en las últimas generaciones. Un ejemplo es la constante gravitacional que tiene cuatro decimales. Si el último número en vez de un tres fuera un cuatro, no existiríamos nadie en el mundo.

Hay cálculos de hasta 15 decimales en el mundo cuántico y no puede ser de otra manera. Todo ello apunta a un creador de infinita sabiduría y poder.

Esto es una verdadera revolución y, desde que hace dos meses, me he enterado de este asunto, despido a todos con la frase revolucionaria en este mundo cada vez más alejado de Dios: “Que Dios te bendiga.”