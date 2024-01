El desequilibrado juicio de la Sra. Maestre

Por no decir un exabrupto, solo diré que la política me produce arcadas. Acabo de ver el vídeo en el que el Sr. Ortega Smith tumbó la botella de agua del concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Y la portavoz de este grupo, doña Rita Maestre, que estaba sentada al lado de éste y pudo ver perfectamente lo que pasó, no me explico cómo pudo alegar que el Sr. Smith agredió a su compañero arrojándole una lata de coca cola a la cara. Está claro que la señora Maestre alucina ¿estaría drogada?, O miente premeditadamente por dos veces: ni era de coca cola, sino que era una botella de agua vacía, ni se lo arrojó a la cara; sino que la tumbó encima de la mesa. Está claro que una persona que desvaría o miente tan descaradamente como la Sra. Maestre, no merece ningún crédito. Por otra parte, cuando D. Alberto Rodríguez propinó la patada en la rodilla al policía, Más Madrid se mantuvo callado, no pidió a éste que dimitiera ¿Qué pasó? ¿Estaban todos drogados? En mi humilde opinión, es peor dar una patada a un policía que tumbar una botella de agua vacía. ¿Estaré equivocado? Por lo tanto, puesto que es evidente y escandaloso la falta de criterio y de sentido común de la Sra. Maestre, pienso que el cargo que esta señora ostenta lo tendría que ejercer una persona con el juicio más equilibrado.