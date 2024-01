El alma en las manos y en la boca

No siempre que se habla se dicen cosas. No siempre que callamos no decimos nada. No siempre que nos movemos nos trasladamos. No siempre que nos quedamos parados estamos quietos. No siempre que construimos edificamos. No siempre que derribamos no levantamos. Porque, lo contrario de una cosa no agota a lo que se opone. Contestar a la ofensa con el silencio, no es poco decir. Responder a la violencia con amabilidad, no es quedarse quieto. Cuando hablamos maquinalmente, sin sentimiento, no trasmitimos lo que pretenden nuestras palabras. Tanto el decir como el hacer, exige algo más de nosotros. Y esta es la diferencia que existe entre una obra de arte y algo corriente. Y al decir obra de arte no solo me refiero a lo que está catalogado como tal, sino a todo el quehacer humano... Hace poco oí recitar a Lola Flores una poesía de Rafael de León que erizaba el bello de la nuca. La poesía se titula “¿Por qué tienes ojeras esta tarde?” Teniendo en cuenta que la poesía no es suya, aunque sí sus palabras, me gustaría que la escucharan para que se dieran cuenta de lo que es poner el alma en la boca, en lo que se recita y lo que el verbo consigue comunicar cuando, por simple que sea lo que se intenta trasmitir, ponemos el alma en cualquier cosa que hacemos. De ahí la diferencia, según creo, entre un Stradivarius y otro cualquiera.