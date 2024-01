Mercaoficina ofrece mobiliario de oficina de segunda mano para alquilar y comprar

Amueblar una oficina desde cero puede ser muy complejo y acarrear grandes costes. Es por ello que Mercaoficina ofrece mobiliario oficina segunda mano para compra y alquiler.

Dependiendo de las necesidades de cada espacio, esta firma pone a disposición una amplia gama de sillas, mesas, armarios, aparadores y complementos que hacen del trabajo en oficina más sencillo. Específicamente, sus opciones de segunda mano cuentan con una garantía de un año para quienes optan por esta opción de compra.

Comprar o alquilar: mobiliario de oficina de segunda mano Cuando se equipa una oficina, surge el debate entre comprar o alquilar. Teniendo en cuenta que este proceso requiere una decisión comercial relevante, es importante conocer los pros y contras de ambas opciones.

Primero, se debe destacar que no todas las compañías son iguales, generalmente las grandes empresas, que cuentan con un amplio presupuesto, suelen optar por la compra de equipo nuevo. En estos casos, son completamente dueños del mobiliario y lo puede utilizar a su disposición, incluso años después, puede venderlo para actualizar sus espacios. Pero el problema surge cuando la compañía no cuenta con el capital para hacer frente a esta decisión de compra, es allí donde destaca el mobiliario oficina segunda mano.

Este es un mueble que pasa por un proceso de restauración para adquirir una segunda vida. Al comprar estos equipos, las empresas también son propietarias y lo pueden usar a su disposición e igualmente pueden reducir hasta un 70 % del coste de amoblar.

Aunque este coste es menor que el equipo nuevo, se debe tener en cuenta un constante mantenimiento, así como adquirirlo por medio de una tienda y fabricante que garantice los buenos resultados.

Ahora bien, las compañías que no cuentan con la capacidad económica para hacer esta compra tienen la opción de alquilar. Si bien la empresa no es propietaria, cuenta con el beneficio de realizar pagos más bajos e, incluso, fraccionados. De esta manera, pueden iniciar su gestión empresarial sin necesidad de hacer una gran inversión económica.

Adquirir mobiliario de oficina con Mercaoficina Cuando se habla de mobiliario de oficina, no solo se hace referencia a la silla y el escritorio. Es por ello que Mercaoficina se ha especializado en acondicionar y poner a disposición un catálogo con equipamiento completo. Este incluye sillas y sillones de diferentes tamaños, taburetes, mesas directivas y operativas para juntas, así como armarios, muebles para recepciones, estanterías, pizarras, percheros e incluso papeleras.

Como es un catálogo amplio, esta firma pone a disposición un espacio de atención al cliente para contactar con un experto y solicitar información de un producto en específico. Al ser productos reacondicionados, Mercaoficina ofrece un año entero de garantía para todo mobiliario de segunda mano.

Hoy en día, cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño y enfoque, puede adquirir un mobiliario de calidad que se ajuste a su presupuesto. De esta manera no deben detener sus operaciones por falta de equipos logísticos.