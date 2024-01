Schneider Electric anuncia que Google, ASM y HP se han unido al programa Catalyze para la descarbonización de la cadena de suministro de semiconductores

El incremento en la participación en el programa permitiría ampliar considerablemente el acceso a las energías renovables en el espacio de los semiconductores Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que Google, ASM y HP se han unido como nuevos patrocinadores globales al programa Catalyze, cuyo objetivo es acelerar el acceso a las energías renovables en toda la cadena de valor mundial de los semiconductores y el panorama de suministro de IT.

El primer programa de este tipo se anunció por primera vez en julio, con los patrocinadores Intel y Applied Materials. El anuncio de que otras tres empresas tecnológicas líderes se han unido como patrocinadores fundadores ha coincidido con la COP28 que se ha celebrado celebra en Dubai.

Catalyze anima a los proveedores de todo el ecosistema de la industria de semiconductores a colaborar en la transición de su cadena de valor hacia fuentes de energía renovables. Se anima a los participantes a comprometerse con la descarbonización y a emprender acciones colectivas mediante la adquisición de energías renovables, aprovechando el poder adquisitivo de las cohortes de compradores.

La transición energética dentro de la cadena de valor es imperativa. Según un estudio reciente del SEMI Semiconductor Climate Consortium, la huella de carbono del sector de los semiconductores equivalía a 500 millones de toneladas de CO2 en 2021, de las cuales el 16% procedía de la cadena de suministro. Mediante la transición de los proveedores a fuentes de energía más bajas en carbono y apoyándolos en otras acciones de descarbonización como la electrificación, la industria puede tener un impacto significativo en sus emisiones totales de Alcance 3.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Google, ASM y HP al programa Catalyze. Su decisión de unirse apoya la ambición de acelerar la descarbonización de las cadenas de suministro", dijo Jean-Pascal Tricoire, Chairman, de Schneider Electric. "Las emisiones de Alcance 3 han demostrado ser un reto de seguimiento y gestión, pero el programa Catalyze permite a las empresas y a sus proveedores comprometerse y colaborar en su transición energética y descarbonización".

"La transición a la fabricación de semiconductores sin emisiones de carbono es fundamental para reducir las emisiones globales, y ninguna empresa puede hacerlo sola", dijo Michael Terrell, Senior Director of Energy and Climate, Google. "Estamos encantados de convertirnos en patrocinador fundador del programa Catalyze y esperamos trabajar con nuestros compañeros patrocinadores y proveedores para ampliar el uso de energías limpias en toda esta área crítica de la cadena de suministro de Google".

"El planeta necesita medidas urgentes y decisivas para reducir los efectos del cambio climático. Por eso HP se ha comprometido a reducir a la mitad las emisiones de toda su cadena de valor en esta década, sin dejar de ofrecer tecnología innovadora a nuestros clientes", afirma Ernest Nicolas, Chief Supply Chain Officer de HP. "Estamos orgullosos de patrocinar el programa Catalyze para ayudar a impulsar el progreso de la industria hacia la descarbonización de la cadena de suministro de semiconductores y IT".

"La colaboración es fundamental para reducir las emisiones globales, ninguna empresa ni industria puede hacerlo todo sola. Por eso Catalyze es tan importante, porque permite a las empresas unirse para que uno más uno sean tres", afirmó John Golightly, VP of Sustainability, ASM. "Si intentáramos hacer esto solos con nuestros proveedores, nunca podríamos igualar el impacto y la escala del programa Catalyze, y por eso estamos encantados de ser uno de los patrocinadores fundadores".

El programa Catalyze se esfuerza en:

Combinar el poder de compra de energía en toda la cadena de valor de los semiconductores para acelerar el despliegue de proyectos de energías renovables

Proporcionar a los proveedores -que pueden no tener la capacidad por sí mismos- la oportunidad de participar en el mercado de acuerdos de compra de energía (PPA).

Permitir que cualquier empresa que suministre a un patrocinador de Catalyze se adhiera a través del panorama de suministro de IT

Aumentar la concienciación sobre la disponibilidad de energías renovables en regiones específicas en las que opera la cadena de valor de los semiconductores

Aprovechar numerosos compromisos educativos y de plataformas tecnológicas digitales para impulsar acciones cuantificables en la descarbonización de la cadena de suministro Más información sobre el programa Catalyze aquí.

