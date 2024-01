'Tarot', el nuevo single de Jiménez con Jota

Jiménez con Jota es un dueto de folklore experimental que restaura la huella imborrable de uno de los sonidos más españoles: un género popular injustamente desterrado por antiguo y marcado por haber alcanzado su esplendor en la época más oscura de la historia de nuestro país.

Sus canciones se caracterizan por la voz poderosa tan propia de las copleras y una orquesta deconstruida, aderezada con sintetizadores y melotrones. Su puesta en escena es folclórica, y devuelve el género perdido de la copla, que nunca debió quedarse sin patria.

Se ha escuchado actualizar la canción asturiana a Rodrigo Cuevas, la música tradicional gallega a Baiuca o el flamenco a Fuel Fandango. Ahora, Jiménez con Jota revive uno de los géneros transversales españoles que lleva demasiado tiempo guardado en el baúl de la Piquer.

Al subirse a uno de los escenarios más castizos de la capital, el de las madrileñas Vistillas en su programación de San Isidro en 2023, el dúo emergente demostró ante más de 3.000 personas que la tradición no está reñida con la electrónica, que la verdadera música del pueblo no entiende de edades ni clases y que su creciente audiencia en plataformas online no está equivocada: quien los escucha quiere más.

El nuevo single de adelanto de su primer EP lleva por título Tarot, una oda a las amistades peligrosas, las verbenas de pueblo y la rebeldía. Una copla poderosa de las que enmudecen cualquier bar.

¿Qué pasa cuando se mezcla copla con música electrónica? Un sarao de los buenos. Tarot transporta a una verbena de pueblo en verano, donde de repente algo hace click y el mundo cambia.

Seleccionados por Sounds From Spain (ICEX) para promover su música como embajadores de la música española en el extranjero, Jiménez con Jota lanzará su primer EP, Moscatelito en febrero de 2024.

Con cuatro canciones inéditas: Belchite, Tarot, La Zarzamora y Baila, el trabajo consolidará su sonido y los presentará como propuesta emergente de música alternativa del año. Jiménez con Jota editará su nuevo EP el día 15 de febrero y lo estará presentado en directo los días 26 enero en la Sala Gorila de Zaragoza y el 1 marzo en la sala Cadavra de Madrid.

