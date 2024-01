Invierno en verde, la alta cocina más saludable

Pocos podían imaginar que la cocina verde llegaría a convertirse en la preferida de tantos millones de personas en el país, el consumo de productos de origen vegetal ha aumentado en España un 48 % en los dos últimos años.

Juan Monteagudo, el chef del restaurante Ababol y único Estrella Michelin de la ciudad de Albacete, ha trabajado siempre con un importante número de vegetales y hortalizas que cultiva en sus propias tierras de forma orgánica y sostenible, la nueva carta de invierno tiene una mayoría de platos elaborados con estos saludables ingredientes y ya se le considera en Castilla-La Mancha un referente de la alta cocina verde.

Los logros en este sentido le han permitido llegar a la final del IV Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión Alimentos de España 2024 que tendrá lugar en el congreso de cocina profesional Madrid Fusión 2024 donde se seleccionará a los tres cocineros más sostenibles de España.

El chef no para de recibir reconocimientos por su trabajo, el pasado mes se comunicó que ha sido el ganador del Premio Raíz Culinaria a la Mejor Cocina de Vanguardia, otorgado por la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha. Pletórico por todos estos acontecimientos, el chef manchego asegura que el camino hasta aquí no ha sido fácil, pero que la pasión de los cocineros lo puede todo, su trabajo de preservación del espacio natural y rural con una historia de 400 años de la familia es una responsabilidad que dice llevar siempre con una sonrisa y mucho trabajo. Ver sus verduras, hortalizas, cereales y frutales ecológicos crecer cada día le reportan una satisfacción que le hace seguir adelante en este proyecto del que se beneficia un ecosistema que da la vida a innumerables especies animales y flora autóctona.

No solo de verduras vive el hombre, será por ello que Juan hace también las croquetas campeonas del país, así lo decidió el jurado de Madrid Fusión 2023 otorgándole el premio a la Mejor Croqueta de España, esta especialidad gastronómica deseada por todos se puede disfrutar en la apertura de su menú en el restaurante gastronómico Ababol y también en el restaurante La Bechamel by Juan Monteagudo, ambos situados en pleno centro de la ciudad de Albacete. Ha sido tal el reclamo de este premio que hay un auténtico peregrinaje desde todas las latitudes para ir a probarlas, esto ha animado al chef a pensar en llevarlas a toda la península para que se puedan disfrutar en cualquier rincón de nuestra geografía y en todos los hogares de los amantes de este bocado tan nuestro, así que si hay suerte y consigue el socio clave para esta aventura pronto se podrá disfrutar en casa de la mejor croqueta de España sin moverse del sillón.

En el mes de enero también se podrá ver a Monteagudo cocinar en directo en una ponencia en Madrid Fusión en el Aula Makro, con el título `Ababol, ecosistema gastronómico manchego´, y en una exhibición y cata de su cocina que hará en el espacio de Raíz Culinaria, también dentro del congreso, dos momentos para conocer la expresión gastronómica del restaurante Ababol. Y ahora es el mejor momento para hacer un regalo muy gastronómico, Ababol propone sus tarjetas regalo con dos opciones de menú y precio que se pueden adquirir en su web.