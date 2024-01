El agua hidrogenada aporta beneficios para la salud

Hydrogen se hace eco de la información lanzada por el Diario de Navarra sobre el agua hidrogenada y los beneficios que conlleva para la salud Hydrogen, una empresa con servicios de instalación de osmosis de hidrógeno en el agua y expertos en los beneficios del agua hidrogenada, se hace eco de la información lanzada por el Diario de Navarra sobre los beneficios que este producto conlleva a la salud. En la búsqueda constante de soluciones naturales para mejorar la calidad de vida se ha creado el agua hidrogenada. Este poderoso antioxidante no solo alivia dolores, sino que también refuerza el sistema inmunológico y puede contribuir a la pérdida de peso y la reducción del colesterol. Más de 5,000 estudios realizados en pacientes que consumen agua hidrogenada han demostrado su eficacia en un asombroso 96%.

Existen máquinas que permiten hidrogenar el agua en casa de manera fácil y eficaz. Incluso se han desarrollado dispositivos portátiles para llevar a cualquier lugar, facilitando el acceso a este recurso. Los resultados, según testimonios, son evidentes desde el primer día de uso. El agua hidrogenada actúa como el antioxidante más potente contra el oxígeno activo, neutralizando los radicales libres y previniendo daños celulares significativos. Este enfoque es esencial, ya que el 90% de las enfermedades se atribuyen a la oxidación celular, un proceso que se agrava con la edad debido a la disminución de la capacidad del cuerpo para producir enzimas antioxidantes.

Beneficios para la Salud:

Capacidad antiinflamatoria: El agua hidrogenada muestra propiedades antiinflamatorias, siendo especialmente beneficioso para aliviar dolores musculares y óseos asociados a enfermedades inflamatorias como reuma, tendinitis, artrosis, gota, fibromialgia o túnel carpiano.

Salud ósea: Estimula la asimilación del calcio, desempeñando un papel importante en la salud ósea y siendo recomendada para la prevención y tratamiento de la osteoporosis.

Regulación del colesterol y tensión arterial: Puede ayudar a reducir el colesterol, regular la tensión arterial y activar la circulación sanguínea, favoreciendo así la salud cardiovascular.

Ayuda en la pérdida de peso: Contribuye a la pérdida de peso y actúa contra la retención de líquidos, al tiempo que beneficia la digestión y previene el estreñimiento.

Refuerzo del sistema inmunológico: El hidrógeno molecular, al ser más pequeño que la vitamina C, tiene la capacidad de llegar a lugares donde otros antioxidantes no pueden. Esto refuerza el sistema inmunológico y protege el ADN y el cerebro contra los radicales libres.