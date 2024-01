El aceite de oliva con aromas a aceituna verde y frutos secos, Olipaterna

El aceite de oliva extra virgen de Olipaterna emerge como un auténtico tesoro culinario, forjado en la rica campiña de Paterna del Campo. Este elixir dorado se nutre de la variedad Verdial de Huevar, una distinción que imprime un sabor insuperable con matices de aceituna verde y una embriagadora esencia de frutos secos.

Sin embargo, su excelencia va más allá de sus seductoras cualidades sensoriales. Este AOVE, con su singularidad en cada gota, despliega una sinfonía de beneficios para la salud que invitan a consumirlo de manera cotidiana. Este aceite de oliva no solo es un placer gastronómico, sino también un aliado incomparable para el bienestar.

Una pócima dorada El origen del AOVE se remonta siglos atrás, arraigado en la tradición ancestral de la región. Desde entonces, ha sido utilizado para dar notas de color a las comidas, pero también para beneficiar al organismo con sus virtudes.

En este sentido, y más allá de sus particulares características sensoriales, el aceite de oliva virgen extra destaca por ser una fuente rica en polifenoles, antioxidantes y grasas saludables, conocidas por sus propiedades neuroprotectores y antiinflamatorias. Estos compuestos, únicos en el AOVE, contribuyen a, por ejemplo, reducir el riesgo de enfermedades vasculares y cáncer, potenciando la salud con cada gota que entra al organismo.

Cabe destacar la particular pureza del AOVE de Olipaterna, gracias un proceso minucioso concentrado en conservar a la perfección las propiedades naturales de la aceituna.

De esta manera, su incorporación en la cocina no solo enriquece los platos, sino que, además, preserva los nutrientes de los alimentos cocinados a los que acompaña, mejorando su valor nutricional.

Larga tradición en AOVE Enclavada en la campiña entre la sierra de Huelva, la historia de Olipaterna se entrelaza con la tradición de Paterna del Campo desde el siglo XIII. Su almazara (molino de aceite), se encuentra totalmente equipado con tecnología moderna, garantizando un proceso de elaboración que preserva la pureza del AOVE.

Con una tienda online accesible, Olipaterna ofrece una variedad de formatos para cada momento: desde ediciones limitadas de 750 ml hasta latas de 5 litros. Estas presentaciones, cuyos precios parten desde 3 €, hacen que este aceite excepcional sea asequible para todos los amantes del buen aceite.

En una región donde lo tradicional se fusiona a la perfección con lo contemporáneo, Olipaterna se encarga de llevar a las mesas la esencia del Verdial de Huevar, permitiendo a los comensales disfrutar de un aceite de oliva virgen extra auténtico, original y de primera calidad.