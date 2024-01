Maximizar las oportunidades en 2024 con el calendario estratégico para e-commerce

Preparar un e-commerce para el éxito no solo implica tener productos atractivos, sino también estar al tanto de eventos clave que impulsarán las ventas y comprometerán a los clientes. En 2024, hay una serie de fechas importantes que se pueden incorporar en el calendario de marketing para destacar y atraer a la audiencia. Estos eventos se celebran también en los marketplaces, así que si no se tiene un propio e-commerce y es un marketplace la plataforma, se anima a seguir leyendo, ya que es interesante lo que se cuenta a continuación.

Enero:

Iniciar el año con positividad aprovechando eventos como el periodo de rebajas y Blue Monday. Ofrecer descuentos sustanciales y promocionar productos para empezar el año con buen pie; vendiendo los productos temporales que más tarde no serán atractivos y tratando de fidelizar a los clientes actuales.

Febrero:

Desde el Día de la Marmota, el Día de los Enamorados o el Año Nuevo Chino, febrero está lleno de oportunidades. Personalizar las campañas para reflejar estas festividades y ofrecer descuentos en productos temáticos, desde artículos para el Día de los Enamorados hasta productos para celebrar el Año Nuevo Chino si se está presente en el país asiático.

Marzo:

Celebrar el Día Internacional de la Mujer y otras festividades como el White Day y St. Patrick's Day. Adaptar las campañas para destacar productos relevantes y ofrecer descuentos exclusivos para atraer a diferentes segmentos de la audiencia. Si se vende en España, no hay que olvidar el Día del Padre el 18 de marzo para promocionar unas semanas antes los productos perfectos para el evento.

Este año la Semana Santa se celebra la última semana de marzo; hay que tenerlo en cuenta porque es la primera gran festividad del año tras las navidades y el consumidor está ávido de viajar y de disfrutar cada minuto. Para determinados productos estacionales es ideal, tales como cremas solares, productos para la montaña, para el jardín, el hogar…

Abril:

Desde bromas ingeniosas en April Fools' Day, el Día Mundial del Chocolate hasta celebrar el Día de la Tierra. Abril es un buen momento para impulsar la venta de productos de exterior, cambio de temporada de moda, arreglar el jardín o empezar ya a cuidarse el cabello y la piel pre-comienzo de temporada de altas temperaturas.

Mayo:

Celebrar el universo de Star Wars el 4 de mayo y unirse a la fiesta de Cinco de Mayo con promociones en productos inspirados en la cultura mexicana si se está vendiendo en este país. Prepararse para el Día de la Madre y aprovechar eventos como el Día Mundial del Emoji para promociones lúdicas y creativas.

Junio:

Junio es el Mes del Orgullo, y se puede mostrar apoyo a la comunidad LGBTQ+ con promociones y productos exclusivos. Celebra la amistad en el Día de los Mejores Amigos y ofrecer descuentos especiales para el Día del Padre si es que se vende en Estados Unidos y en países de Europa que no sea España que tiene otra fecha de celebración.

Julio:

Independence Day en Estados Unidos es una oportunidad clave para promociones patrióticas. Pero, sin duda, el evento rey es el Amazon Prime Day que aunque no tiene fecha oficial se celebra por histórico en este mes. Un evento que es clave para vendedores de Amazon y que hay que prepararse con mucha antelación para lograr los objetivos deseados. No hace falta mencionar que para productos estivales como cremas solares, productos de exterior, de playa o montaña, fragancias, moda y complementos…y muchos más es un evento que sin duda marca las ventas del mes y del primer semestre del año.

Agosto:

Celebrar a los amigos peludos en el Día Internacional del Gato y preparar ofertas para el Día Mundial de la Fotografía. Agosto es un mes que en España es el mes rey de veraneo así que aunque no haya eventos significantes, las ventas continúan y más si el producto es apropiado para el momento de sol y vacacional. También hay las rebajas y el Back to School de Amazon que comienza en USA antes que en Europa (enlazado con rebajas) y que exige una preparación previa para esa vuelta a la rutina tan brusca con retos personales incluso de por medio.

Septiembre:

Iniciar septiembre con promociones por el Día del Trabajo y resaltar el Día Internacional de la Paz al mostrar productos y campañas que fomenten la unidad. En Amazon hay la primera semana el Back to School y si se trata de una empresa juguetera, se deberá ir cerrando el catálogo a vender en Navidad si se quiere llegar a tiempo para cubrir las necesidades futuras de los clientes. Y no hay que olvidarse del Oktoberfest que todos tienen en mente, que es en octubre, pero que este 2024 empieza el 21 de septiembre en Munich y durará hasta el 6 de octubre.

Octubre:

Octubre es un mes crucial con el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama y eventos como el Día Internacional del Café y el Día Mundial del Vegetariano. En Amazon, desde hace 2 años se celebra el segundo Prime Day del año con gran éxito en las pasadas ediciones lo que hace intuir que en este 2024 se volverá a celebrar.

Noviembre:

A medida que se acerca el final del año, noviembre trae consigo eventos significativos que se pueden aprovechar para impulsar las ventas. Desde participar en el Movember para respaldar la salud masculina hasta prepararse para la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, este mes ofrece varias oportunidades para personalizar las campañas y atraer a la audiencia. Además, hay el famoso Black Friday, que es el evento Pre-Navidad que es quizás incluso más fuerte que otros eventos con más tradición e historia. Sin lugar a dudas, en noviembre ya se tiene claro si se han alcanzado o se van a alcanzar los objetivos anuales, así que si falta el último empujón hay que ir a por todas.

Diciembre:

El último mes del año el evento del mes es, sin duda, el periodo navideño y este año también el Cyber Monday que será el primer lunes de mes y que es ya una prolongación del Black Friday. Es, sin duda, el mes de los juguetes, de los videosjuegos, de los libros, perfumes, de la cosmética y en resumen, de prácticamente cualquier producto sujeto a ser regalado.

