Desmitificando los implantes dentales

En la búsqueda de una sonrisa hermosa, la importancia de mantener una salud dental óptima ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años. Numerosos estudios respaldan la idea de que una sonrisa estéticamente agradable no solo contribuye a la confianza en las relaciones sociales, sino que también juega un papel crucial en el éxito tanto en la vida personal como profesional, además de mejorar significativamente la autoestima.

José Ferreras, doctor en medicina y cirugía, especialista en cirugía oral y maxilofacial, destaca que, lamentablemente, cualquier persona puede perder dientes en algún momento de su vida. El deterioro dental no siempre se asocia al envejecimiento; factores como la falta de higiene básica, bruxismo o malas posiciones dentales pueden influir en la pérdida de piezas dentales. La pérdida dental no solo afecta la estética de una sonrisa, sino que también tiene implicaciones en la salud general. La capacidad para triturar adecuadamente los alimentos, la influencia en el habla y el impacto en la autoestima son aspectos fundamentales que resalta el doctor Ferreras.

El proceso de colocación de implantes dentales no solo es una solución efectiva, sino que también es crucial planificarlo de manera adecuada. Ferreras subraya la importancia de la prevención y recomienda reponer las piezas dentales inmediatamente después de la pérdida para evitar complicaciones como el desplazamiento de las piezas contiguas. Después de la colocación de los implantes, se destacan los cuidados posteriores como igualmente importantes. Se aconseja evitar esfuerzos físicos durante las primeras 24 a 48 horas y abstenerse de practicar deportes durante las primeras dos semanas. Además, se enfatiza la necesidad de revisiones periódicas para garantizar la salud continua de los implantes.

Aunque existen otras alternativas para reemplazar dientes perdidos, como las dentaduras postizas, los implantes ofrecen varias ventajas. Con una buena higiene y revisiones regulares, los implantes pueden durar muchos años e incluso toda la vida. Además, proporcionan comodidad.

El doctor Ferreras desmiente algunos mitos comunes sobre los implantes dentales. Contrario a la creencia popular, el tabaquismo no es una contraindicación total para la colocación de implantes. Si bien se destaca que fumar siempre es perjudicial, en la mayoría de los casos, se pueden colocar implantes en fumadores. Otras creencias, como la imposibilidad de realizar implantes en pacientes con osteoporosis, también son refutadas.