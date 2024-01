Las empresas españolas apuestan por el retrato corporativo 'headshot'

Las empresas españolas están adoptando un enfoque innovador en la promoción de marca: invertir en la foto corporativa de sus empleados. Esta estrategia, más allá de ser una simple cuestión estética, se está convirtiendo en un pilar fundamental para generar confianza entre los clientes.

"La primera impresión es crucial en el mundo de los negocios y el mundo anglosajón aprovecha siempre la buena foto de perfil de los empleados, comúnmente llamada headshot, para ganar la confianza de los clientes", afirma Felix Damian, fotógrafo y gerente de fotosprofesionales.es. "Una imagen profesional y cuidada de los empleados refleja los valores y el profesionalismo de la empresa, transmitiendo confianza y seriedad."

Sesiones fashion para los empleados que representan la empresa Esta inversión no se limita a la indumentaria. Las empresas están colaborando con fotógrafos profesionales, estilistas y expertos en marca personal para crear una imagen coherente y atractiva. Desde retratos corporativos hasta talleres sobre lenguaje corporal y etiqueta profesional, las compañías están yendo más allá para asegurarse de que sus empleados representan visualmente la esencia de la marca.

"En FotosProfesionales.es, hemos visto un incremento significativo en la demanda de sesiones fotográficas corporativas", comenta Damian. "Las empresas no solo buscan calidad en las fotografías, sino una narrativa visual que hable de su compromiso con la excelencia y la confianza."

Pero, ¿por qué es tan importante esta inversión? Según estudios, los clientes forman una impresión de una empresa en cuestión de segundos. Una imagen pulida y profesional de los empleados puede influir positivamente en esta percepción. Además, fomenta un sentido de pertenencia y orgullo entre los trabajadores, quienes se sienten más conectados con los valores de la empresa.

Las grandes empresas saben que una buena imagen vende El mundo financiero ha puesto un gran énfasis en la imagen profesional de sus empleados, adoptando un código de vestimenta que refleja seriedad y compromiso. En el sector textil, muchas grandes empresas no solo se preocupan por la imagen de sus marcas, sino también por cómo sus empleados representan estos valores en las tiendas. Las empresas ofrecen formación regular en estilo personal y marca corporativa, asegurando que sus trabajadores no solo venden ropa, sino que también forman parte de la imagen corporativa.

“La inversión en la fotografía corporativa de los empleados no es solo una moda pasajera, sino una estrategia empresarial inteligente. En FotosProfesionales.es estamos ofreciendo un servicio adaptado a las empresas que necesitan estar en el primer plano. Con buenas fotos corporativas las estamos ayudando a marcar la diferencia en un mundo donde la imagen lo cuenta todo: lo bueno y lo malo”, comenta el fotógrafo corporativo, Felix Damian.

El estilo más demandado es la fotografía Headshot Una tendencia emergente en el enfoque de las empresas españolas hacia la imagen corporativa es la adopción del estilo de la fotografía headshot, un concepto que ha ganado popularidad en el ámbito profesional global.

"La fotografía headshot va más allá de una simple foto de perfil. Es una herramienta poderosa para transmitir profesionalismo y confianza", explica Felix Damian, de FotosProfesionales.es. "En España, estamos viendo cómo las empresas están adoptando este estilo para destacar en el mundo digital, donde la primera impresión es a menudo visual y virtual."

Las grandes empresas españolas están liderando esta tendencia, alentando a sus empleados a tener retratos profesionales que reflejen su identidad corporativa. Estas fotografías, caracterizadas por su alta calidad y enfoque en expresar la personalidad y profesionalidad del sujeto, se están convirtiendo en un elemento esencial en los perfiles de LinkedIn y otros medios profesionales digitales.

Las tendencias en retrato corporativo para 2024 En el último tiempo se observa un claro movimiento hacia la autenticidad y la diversidad en los retratos corporativos. Las empresas ya no buscan solo la perfección estilística, sino que también quieren mostrar la individualidad y la humanidad de sus empleados. Esto significa retratos más naturales y menos retocados, reflejando un espectro más amplio de edades, etnias y estilos personales.