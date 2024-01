2024, el año de suerte para los opositores

En este artículo se van a desgranar los 5 motivos por los que este año 2024 vuelve a ser una gran oportunidad para acceder a un empleo público a través de las oposiciones 2024 que convocan las distintas administraciones. Es importante quedarse hasta el final porque se va a aportar un dato concreto muy interesante.

En primer lugar, hay que destacar el número de plazas que han sido aprobadas en las distintas ofertas de empleo público. No hay que llevarse a engaño, el número de plazas es uno de los factores más determinantes a la hora de lograr una plaza en propiedad. Así como la demanda suele ser más o menos constante por parte de los nuevos opositores, la oferta de nuevas plazas varía dependiendo sobre todo de las circunstancias económicas, necesidad de reducir el gasto público, etc. En ese aspecto, es un momento muy dulce. Si uno analiza la serie histórica de plazas que han salido a oposición durante los últimos 15 años, los profesionales se encuentran en el mejor momento sin duda.

En segundo lugar, y muy relacionado con el primer motivo está el hecho de que la generación del baby boom que entró en la Administración a principios de los años 80 y que conformó las plantillas de las nuevas administraciones que se crearon o cambiaron con la llegada de la democracia ha empezado ahora a jubilarse. Según los datos que hay, es una tendencia que acaba de empezar e irá agravándose los próximos años. Cualquier persona que trabaje en una administración pública con algunas decenas de personas habrá observado que cada año se van jubilando varios compañeros y es un hecho que se agrava en algunas administraciones con edades medias de más de 55 años.

En tercer lugar, y también muy relacionado con el número de plazas ofertadas, está la solicitud expresa de la Comisión Europea de rebajar la temporalidad en la Administración Española que desembocó en la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En su artículo 2.3. indica: “La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.” Este mandato comunitario obliga a España convocar a oposición toda la bolsa de plazas que estaban siendo ocupadas por interinos durante años, dándoles la oportunidad de consolidar su plaza y posibilitando que nuevos opositores accedan a ocupar un puesto como funcionarios de carrera en la Administración.

En cuarto lugar, se está constatando que un porcentaje importante de las plazas convocadas durante los procesos selectivos de los últimos años no se han llegado a cubrir por no alcanzar los requisitos mínimos exigidos por las convocatorias. Esto sucede sobre todo en las promociones internas para subir de categoría. Las plazas sobrantes pueden pasar a aumentar las posibilidades de los aspirantes que se presenten por libre o pueden acumularse para la siguiente convocatoria. En cualquier caso, hay muchos puestos en la Administración que deben ser cubiertos inmediatamente y el uso de interinos es una opción temporal y acotada por la Ley como se ha visto anteriormente, así que es muy probable que se favorezca la entrada de nuevo personal a través de las oposiciones que se convoquen año tras año.

Por quinto y último lugar, hay que destacar un dato, según la disposición adicional sexta de Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023 de la Administración General del Estado, en lo relativo al plazo de ejecución de los procesos selectivos, indica que “Las convocatorias de los procesos selectivos previstos en el presente real decreto deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad”. Es decir que, si la Administración cumple con su propia palabra, en breve se verá convocada una oferta de empleo público con casi 40.000 plazas en la AGE. Teniendo en cuenta los plazos tasados en el Real Decreto 364/1995, los procesos selectivos deberían de celebrarse antes del verano de 2024. Y todo esto se refiere solo a la AGE que representa aproximadamente al 20 % de los empleados públicos de España, habría que incluir a la Administración mayoritaria que es la autonómica, la local, universidades, correos y un largo etc.

En definitiva, si alguien está buscando un empleo con todas las garantías, con una remuneración digna y con posibilidades de ascenso en el tiempo o es una persona que ya trabaja en la Administración y desea consolidar su plaza o subir de categoría, tiene ante él varias oportunidades muy buenas durante los siguientes años. Ahora es momento de tomar acción y decidir coger las riendas de la vida. Invertir en uno mismo puede ser la mejor decisión a largo plazo.

Las personas que ya están estudiando o consideran empezar a prepararse podrían considerar entrar en la página web de Oposapiens y ver todos los recursos que ofrece la plataforma para preparar la oposición tipo test. Miles de opositores ya lo han probado durante más de 7 años y muchos de ellos ya son funcionarios de carrera.