La pareja, el mejor Rey Mago para el 46% de los españoles, según Cheerz

Regalos de Navidad: el 18% de los españoles asegura no tener límite económico para hacer regalos. 1 de cada 5 españoles deja los regalos de Navidad para última hora o lo delegan en otros. Gasto en regalos navideños: más de 300€, según 4 de cada 10 españoles. El 63% de las personas prefiere hacer regalos, frente al 27% restante que asegura que prefiere recibirlos Los Reyes Magos están a punto de llegar, y los españoles están terminando de escribir la carta con los deseos y regalos tanto para ellos mismos como para familiares y amigos. El 80% asegura que le encanta planificar con tiempo y buscar el mejor regalo para los suyos, el resto lo deja para última hora o incluso delega la tarea en otra persona, tal y como reflejan los datos del Barómetro Cheerz de Navidad 2023.

A la hora de pensar en la mejor opción, los españoles lo tienen claro ya que la mitad asegura que los regalos especiales dotados de valor sentimental son los que prefieren, tanto para hacer como para recibir, por encima de aquellos que cubran alguna necesidad material (27%) o de productos caros que no se puedan permitir (9%). Además, 6 de cada 10 personas aseguran que prefirieren regalar, frente al 27% que prefiere ser el que recibe.

"El periodo navideño es, sin duda, una época muy especial para todos y pensar que el regalo que hacemos refleje una sonrisa y emocione a nuestro ser querido es lo que buscan la mayoría de los españoles. Y es que un regalo fotográfico es el mayor regalo en cuanto a carga emocional al mismo tiempo que resulta algo económico, con un alto nivel de personalización y que perdura. De hecho, el 82% de los españoles considera un súper regalo o una buena idea los productos fotográficos, sobre todo para hacérselo a la pareja y los padres, y es que raramente decepcionan a quienes lo reciben", comenta Qui Marín, directora del Sur de Europa de Cheerz.

Un 17% de los españoles prevé gastar entre 300 y 500 en regalos y un 18% no pondrá límite

España es uno de los países europeos en los que más dinero se gasta durante las Navidades en comida, ocio y regalos. Además, la situación socioeconómica actual hace que Papá Noel y los Reyes Magos tengan que hacer frente a una lista de la compra que se prevé más cara de lo habitual.

En lo relativo a los regalos son muchas las personas que durante estas fechas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra. De hecho 2 de cada 10 españoles aseguran que se gastarán entre 300€ y 500€ sólo en los regalos, y otro 18% asegura que ni siquiera pondrá límites. Un 66% prevé gastar menos de 300€ en la partida de los regalos.

La pareja, el mejor "Rey Mago" para el 46% de los españoles

Pero no siempre está relacionado el precio del regalo con la felicidad y satisfacción de quien lo recibe. Dedicar tiempo a pensar y hacer el regalo es una cosa que se valora, y así lo percibe la población.De hecho, 7 de cada 10 personas consideran que la gente sí se esfuerza a la hora de hacer un regalo poniendo la mejor intención en la tarea, sobre todo con la gente que más quieren. Sin embargo, un 26% sólo pretenden salir del paso, según los resultados de del Barómetro de Navidad 2023 de Cheerz, marca especializada en impresión y productos fotográficos. Llama la atención también que el 20% dejan las compras para última hora o lo delegan en terceras personas.

Pero ¿quién es el Rey Mago favorito de los españoles? Pues bien, los españoles consideran que su pareja es la persona que hace los mejores regalos o que más se esfuerza en esta tarea (46%), seguido de los padres (28%) o de los hijos (12%). Las mujeres que tienen hijos ponen su prioridad en satisfacer a éstos con los mejores regalos, asegurando en el 62% de los casos que es por las personas por las que más se esfuerzan con los regalos navideños, seguidos de su pareja y sus padres.