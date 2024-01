CTX Detectives Privados y su equipo de detectives privados en Madrid para certificaciones de WhatsApp

Las nuevas tecnologías de mensajería han facilitado la prueba de delitos en tribunales mediante la muestra de documentos de texto, vídeos, audios y otro tipo de formatos. Sin embargo, estas mismas tecnologías también pueden ser malversadas con facilidad, a través de herramientas avanzadas para la modificación y/o alteración de los contenidos digitales. Por esta razón, CTX Detectives Privados cuenta con un equipo de detectives privados especializados en certificaciones de WhatsApp para probar delitos reflejados en conversaciones, medios y archivos enviados por esta red. Esta certificación implica una serie de procesos de extracción, análisis y legalización digital profesional del contenido.

¿Por qué es necesaria una certificación de WhatsApp profesional? Muchas personas y abogados sin experiencia pueden considerar que mostrar una captura de pantalla de una conversación es suficiente prueba para iniciar un juicio. Sin embargo, hoy en día existe una gran variedad de programas para modificar el contenido de capturas de pantallas, así como de conversaciones, vídeos, audios y todo tipo de contenidos. Por esta razón, en un tribunal exigen que toda prueba digital sea previamente analizada por peritos informáticos, los cuales estén certificados y capacitados para demostrar que dichas pruebas no han sido alteradas por terceros.

Estos profesionales utilizan herramientas de informática forense para extraer las evidencias directamente del dispositivo donde ha sido llevada a cabo la conversación por WhatsApp. Después de esa extracción, hacen un análisis profundo de la información digital donde pueden ver si existen mensajes borrados y editados o las imágenes y contenidos audiovisuales han sido modificados.

Asimismo, los expertos de CTX Detectives Privados cuentan con detectives privados especializados en la extracción y certificación de conversaciones de WhatsApp para las diferentes versiones y dispositivos existentes.

¿Qué conversaciones de WhatsApp son válidas y cuáles no en un juicio? CTX Detectives Privados explica que todas las capturas de pantalla no validadas por un perito informático no son aptas para llevar a cabo un buen juicio. Aunque estas capturas sí que pueden ser presentadas y, con base en su contenido, tenidas en cuenta por el juez, la realidad es que durante el proceso perderán validez probatoria. De la misma manera, las certificaciones de contenidos de WhatsApp que no poseen una cadena de custodia no serán pruebas sólidas para ganar un juicio de cualquier tipo. Por el contrario, las conversaciones de WhatsApp certificadas, los datos recuperados por peritos informáticos y toda extracción y análisis con cadena de custodia tendrá carácter de prueba en un tribunal. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ya que muchos agresores pueden ser expuestos y llevados a juicios por realizar amenazas por esta app u otra red social. Además, la certificación de conversaciones o contenidos de WhatsApp pueden salvar a una persona de falsas acusaciones y delitos, así como de robos de identidad, datos relevantes, entre otros.

En conclusión, la agencia CTX Detectives Privados dispone de profesionales cualificados para la obtención de las mencionadas evidencias digitales tanto en dispositivos con sistema Android como iOS de cualquier marca conocida.