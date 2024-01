Conocer la neocodificación con Cathaysa Melián

Para lograr el éxito en cualquier área de la vida, es necesario tener no solamente mucho trabajo y dedicación, sino una buena mentalidad que guíe los esfuerzos. Es la proyección de la mentalidad la que permitirá enfocar todos los recursos hacia el logro de los objetivos. Esto es lo que expresa Cathaysa Melián, coach y mentora de enfoque estratégico, quien ayuda con sus avanzados conocimientos sobre neocodificación a directivos, empresas y deportistas de alto nivel. En las siguientes líneas da a conocer cómo realizar acciones desde la parte consciente, mediante la construcción de una mente neocodificada.





Tu negocio se basa en la neocodificación. ¿Cómo defines este concepto?





Me gusta definir este concepto como la herramienta que te genera la capacidad de fabricar nuevos códigos en tu mapa mental de manera consciente, desde la posición del observador de ti mismo para dar pasos en el área que quieras, de manera segura, sólida, firme y tangible. Esta herramienta te ayuda a construir y generar la mentalidad apropiada para conseguir cualquier cosa en tu vida ya sea en tu ámbito profesional como en el personal. Todos hablamos de mentalidad idónea para generar abundancia, resultados, transformar la salud, mejorar las relaciones pero, ¿cómo fabricar esa mentalidad? Neocodificándote, dándote cuenta de los códigos mentales que te llevan a cometer errores y transformarlos en otros que te impulsen.





¿Cómo ayuda la neocodificación a superar los obstáculos personales y alcanzar los objetivos?





Ayuda de una manera muy reveladora. Cuando eres capaz de salir al observador y realizar el ejercicio de observarte a ti mismo con un método concreto, O.D.A.C.A.R., sabiendo qué vas a observar, de repente, eres capaz de diagnosticar cómo funciona tu operatividad mental, tu mapa mental para realizar cada una de las acciones que llevas a cabo. Así eres capaz de entender qué hace que te pongas en acción de una manera u otra y te da conocimiento de ti mismo para saber qué debes implementar de manera objetiva para superar tus obstáculos. Incorporando esta herramienta comienzas a alcanzar de manera consciente los objetivos marcados que antes no conseguías alcanzar o te resultaban más adversos. La neocodificación pasa información del inconsciente al consciente, por lo que empiezas a sentir un halo de tener un superpoder con respecto a lo que te propones. Cuando eres capaz de diagnosticar de manera consciente te das cuenta de cuáles son tus patrones de comportamiento y conducta con respecto a tus acciones más habituales, por lo que generas la oportunidad de poder transformarlos.





Uno de los puntos clave de tu enseñanza es acerca de la importancia de vivir desde el consciente y no desde el inconsciente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y por qué deberíamos darle más poder al consciente?





Los desiertos son arduos y a veces la vida personal y profesional se convierten en un desierto arduo de transitar. Mucho peor es ese desierto cuando lo quieres atravesar sin pensar en el "para qué" de atravesarlo. Cuando vas en piloto automático por el desierto es muy fácil perderte, morirte de sed e incluso no ver las señales que te indican que a pocos kilómetros de ti hay un oasis. Por este motivo, es necesario evitar estar reaccionando y para ello la neocodificación. Llega un momento en que si, en medio del desierto de la NO obtención de resultados que pretendes, te empiezas a hacer diferentes preguntas, encabezadas con el "para qué" comienzas a sentar unas bases, desde el darte cuenta. Esas bases harán que vayas a lugares diferentes y con resultados diferentes. Cuando le das poder al consciente eres capaz de observar, darte cuenta, accionar, calibrar, volver a accionar y recalibrar tus acciones. Sólo así podrás avanzar, porque entras en un proceso de consciencia, tu ciclo de consciencia sobre lo que realizas. Te vuelves capaz de diagnosticar cómo lo llevas a cabo, qué emociones influyen sobre esas acciones, qué necesidades básicas cubres al realizarlas, qué valores orientan la acción y las reglas que guían tus decisiones. De esta forma, trabajar con perfiles de alto rendimiento se hace un reto, dado que ya de manera inconsciente por sí mismos tienen resultados, pero ¿qué pasaría si las áreas de mejora se trabajasen desde el consciente?





¿Cuáles son los desafíos más apremiantes que experimentan quienes deciden vivir desde el consciente?





Te voy a presentar alguno de los desafíos, pero me gustaría que de primeras evitaras la emoción de miedo dado que si me lees porque te está interesando este tema puede que ya tus saboteadores te estén mandando algún mensaje para que no investigues más sobre esta herramienta que te va a llevar a transformar ciertos aspectos que han sido siempre muy tuyos. Algunos de los desafíos más comunes son:





Resistencia al cambio, dado que llevas toda la vida realizando las acciones con los mismos hábitos, por lo que transformarse a veces apremia. Superar esta resistencia al cambio es esencial para vivir de manera consciente.





Gestión del tiempo: la vida consciente implica observación, reflexión y autoevaluación, lo que puede parecer todo un desafío en medio de las agendas ocupadas de todos los perfiles con los que suelo colaborar.





Relaciones interpersonales: vivir desde el consciente te puede llevar a cambios en las relaciones, ya que uno puede volverse más selectivo y decisivo en cuanto a sus interacciones y establecer límites saludables que a lo mejor en su vida actual no está ejecutando por alguna razón de su mapa mental.





Autocrítica excesiva: vivir de manera consciente te enfrenta a este desafío. Ayudarte a desarrollar la autocompasión y la aceptación es fundamental para mantener un equilibrio saludable.





Mantenimiento de la práctica consciente a largo plazo: muchas personas pueden comenzar con entusiasmo, pero tienen dificultades para mantener una práctica consciente a largo plazo. Proporcionar apoyo y recursos que fomenten la consistencia a lo largo del tiempo es necesario.





Integración en la vida cotidiana: integrar la conciencia en todas las áreas de la vida, no solo en momentos específicos, es un desafío importante. Ayudar a las personas a llevar la conciencia a sus actividades diarias y decisiones cotidianas es un objetivo clave.





Alineación de valores: identificar y vivir de acuerdo con los valores personales puede ser un desafío, ya que a menudo implica enfrentar decisiones difíciles. Ayudar a las personas a alinear sus acciones con sus valores fundamentales es esencial para una vida consciente y auténtica.





En resumen, abordar estos desafíos requiere un enfoque personalizado, comprensión profunda y la creación de un entorno de apoyo que facilite el crecimiento y la transformación hacia una vida consciente y significativa, que la neocodificación te va a proporcionar.





En tu experiencia profesional con deportistas y directivos de alto nivel, ¿cuáles son los problemas más comunes que enfrentan en la búsqueda de esta neocodificación?





Los directivos de alto nivel reparan en la neocodificación porque les llama la atención el conocer una herramienta que les ayuda a pulir sus áreas de mejora. Les automotiva ser todavía mejores de lo que ya son para ponerse delante de retos que les hace ampliar su zona de confort y sentir que todavía tienen marcas y propósitos por los que esforzarse. Todos son conocedores de que son muy buenos en su trabajo y que están ahí porque realmente son valorados por ello, aun así sienten un hambre que necesitan saciar y la neocodificación les ayuda. El perfil que llega es muy determinado. Gestionan mal el estrés aunque salvan el día a día, tienen máscaras para hacer creer a los demás que todo va bien cuando en realidad están al límite, toman decisiones con muchísima rapidez porque es a lo que están acostumbrados, pero no lo hacen desde el estar presentes y conscientes, por lo que se les suele escapar el considerar múltiples perspectivas. Además, la gran mayoría cree que tiene habilidades de liderazgo y realmente las tienen mermadas porque casi no pueden ni calibrar sus propias emociones, por lo que no se facilita la gestión de equipos ni la creación de entornos laborales positivos. También necesitan encontrar un equilibrio entre su vida laboral y personal, dado que los directivos están dominados por la vida profesional y la vida personal suele estar desatendida o en frustración por no vivir la vida que realmente tienen en su cabeza a nivel emocional. En la mayoría de los casos ni siquiera están convencidos de vivir con la persona correcta, si están en pareja, a pesar de que un día eligieron convencidos. Los que están en pareja suelen ser matrimonios o parejas de fachada social y los que no la tienen sufren porque no saben estar en soledad dado que sienten culpa. A nivel material se sienten tremendamente orgullosos dado porque los demás aprecian con sus posesiones que son personas de éxito. Necesitan mejorar la productividad y la concentración, dado que se suelen enfocar en las tareas críticas más que en las productivas. Necesitan generar empatía, comprensión y ser más efectivos en la comunicación para disminuir la distancia y así mejorar las relaciones con los colegas, empleados y stakeholders (grupos de interesados en su empresa).





Por otro lado, los deportistas de alto nivel se presentan con el perfil ligado a la autoexigencia extrema, dado que se imponen estándares muy altos, lo que puede llevar a niveles de autoexigencia extrema. Este perfeccionismo puede generar ansiedad, miedo al fracaso y una constante sensación de insatisfacción, afectando negativamente su rendimiento. También les cuesta manejar el estrés y la presión, por lo que necesitan aprender a manejar estas tensiones para poder rendir al máximo en situaciones cruciales, necesitan generar resiliencia ante la adversidad, ya que las derrotas y contratiempos son inevitables en el deporte. Desarrollar la resiliencia emocional y la capacidad de sobreponerse a las derrotas es esencial para mantener una mentalidad positiva y constructiva. Este perfil debe aprender a enfocarse al control personal: Algunos deportistas pueden concentrarse demasiado en factores externos que no pueden controlar, como las acciones de los oponentes, las decisiones arbitrales o las expectativas externas. Aprender a focalizarse en lo que pueden controlar les ayuda a mantener el control sobre su rendimiento. No suelen gestionar el tiempo y la energía por lo que deben observarse para aprender a hacerlo. El equilibrio entre entrenamientos, competiciones y descanso es crucial para ellos y muchas veces están descompensados. La falta de una gestión adecuada del tiempo y la energía les lleva a la fatiga mental y física, afectando directamente el rendimiento y la capacidad de recuperación. Suelen tener falta de confianza aunque no lo demuestran a los demás poniéndose la máscara de seguridad máxima en ellos. La falta de confianza puede manifestarse de diversas formas, como dudas sobre las habilidades propias, miedo al fracaso o inseguridad en situaciones de alto estrés. Desarrollar la autoconfianza es esencial para enfrentar los desafíos con determinación y optimismo. Curiosamente, tienen un miedo inconsciente al éxito que no tienen determinado, aunque pueda parecer contradictorio. Algunos deportistas experimentan ansiedad o miedo cuando se acercan al éxito y en la gran mayoría de los casos lo confunden con el miedo al fracaso. Temen a las expectativas elevadas, a la atención mediática o a la presión continua, ya que esto puede sabotear su rendimiento en momentos cruciales. Asimismo, aunque la concentración es primordial les falta concentración: la concentración es esencial en el deporte de alto rendimiento, y la falta de habilidades para mantenerla puede perjudicar el rendimiento.





Aunque lo disimulan, se distraen fácilmente, pierden el enfoque durante eventos importantes y tienen dificultades para mantener la atención a lo largo de sesiones de entrenamiento prolongadas. Estos son problemas muy comunes de los cuales, además, no se habla porque no son coherentes con lo que se pretende de un deportista de alto rendimiento. Deben gestionar las relaciones interpersonales dado que las relaciones personales y profesionales dentro y fuera del ámbito deportivo pueden afectar significativamente la mentalidad de un deportista. Conflictos, tensiones o problemas en las relaciones pueden distraer y afectar negativamente su rendimiento. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales es clave para mantener un entorno de apoyo.





Estos son solo alguno de los problemas más significativos, pero hay más lógicamente, sin entrar en el detalle de las experiencias personales experimentadas en cada individuo que aderezan todavía más a los diferentes perfiles.





¿Estos conocimientos solo son útiles para este tipo de profesionales?





Para nada, estos conocimientos son útiles para el ser humano en general y para estos nichos de trabajo en particular. Cierto es que para mí es retador trabajar con personas que ya obtienen resultados por sí mismas y por ello enfocar este servicio a ellos. Disfrutar y retarme con mi trabajo y mis clientes es mi “para qué” consciente del día a día. Demostrar que no hay techo para la mejora.





¿Cuál es tu propuesta de valor para ayudar a las personas a vivir desde el consciente?





Como coach experta en neocodificación y mentora de enfoque, mi propuesta de valor se centra en que aprendas a construir tu operatividad mental en cada momento para dar los pasos necesarios. Cada persona tiene su esencia y su estilo de movimiento en la vida profesional así como en la vida personal. Esto es un rasgo característico de todos. Una vez que construyes tu mapa mental estratégico claro y definido, debes continuar el camino, tu táctica para hacerlo y el foco para dar los pasos determinados hacia tu objetivo. Esa es mi labor y a ti te pertenece la misma oportunidad que a mí.





A los que nunca han oído sobre estos temas, ¿a cuál de tus programas o mentorías debería asistir para empezar a entender el tema de las mentes neocodificadas?





Les diría que comenzaran con mi programa "Mente Maestra: Despierta tu potencial oculto".





Descubre las claves de la neocodificación para desbloquear tu mente y liberar tu máximo potencial. ¡Conviértete en la versión mejorada de ti mismo!





Los principios de la neocodificación impartidos por Cathaysa Melián demuestran que todo ser humano tiene la capacidad de reprogramar su mente para enfrentar cualquier desafío, avanzar hacia sus metas y lograr lo que se propongan, teniendo en sí mismo el poder para ser exitosos y convertirse cada día en una mejor versión de sí mismo.