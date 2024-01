Entrevista a Cuarta Planta, el espacio online para la gestión del alquiler

En el horizonte de la innovación y la digitalización, la gestión del alquiler representa un punto clave para una transformación radical. En este contexto, la plataforma Cuarta Planta surge como una herramienta funcional y versátil para mejorar la experiencia de los usuarios en el sector inmobiliario.

Se trata de una plataforma online que ha revolucionado el mercado al digitalizar la gestión del alquiler y centralizar la comunicación con el inquilino, ofreciendo un servicio a la carta. Gracias a sus servicios, los propietarios pueden controlar y tramitar desde la comercialización del inmueble hasta la finalización del contrato, bajo la supervisión de un equipo profesional. En esta entrevista, los profesionales de la empresa explican un poco más sobre esta herramienta.

¿Qué es Cuarta Planta y que aporte hace a los usuarios en el ámbito inmobiliario?

4P es una plataforma de gestión de alquileres dirigida al propietario, que simplifica y automatiza sus tareas, integrando también a inquilinos e industriales. Complementamos la plataforma con servicios inmobiliarios a la carta que cubre todo el ciclo de vida del alquiler: desde la comercialización, la gestión diaria hasta la rescisión del contrato, incluyendo la gestión de incidencias y soporte legal.

¿Cómo identificaron la necesidad de simplificar la gestión del alquiler?

Como propietarios, vimos que la gestión del alquiler tiene una gran parte rutinaria, en la que es fácil equivocarse, y los softwares existentes son complejos y enfocados en el profesional, no en el propietario.

¿Cómo Cuarta Planta aborda las necesidades específicas de inquilinos y propietarios?

Cada propietario elige el modelo de gestión que le resulte más conveniente. Pueden seleccionar el Modelo de gestión Full Service, en el cual nos encargamos realmente de toda la gestión de forma integral, pero a un precio fijo. También disponemos de la opción de Autogestión, en el que un propietario con un mínimo conocimiento puede llevar toda la gestión de sus alquileres de una manera muy sencilla e intuitiva. En ese sentido, con nuestro sistema de pago por uso, cubrimos sus necesidades puntuales, por ejemplo; si solo necesita que comercialicemos una vivienda o encargarnos de la gestión cuando están de vacaciones y de esta manera puedan despreocuparse. Por último, ofrecemos, el modelo de gestión SaaS, que consiste en una cuota de software, enfocado en family office o grandes corporaciones.

Además, ofrecemos una atención personalizada al inquilino para facilitarles tanto el proceso de entrada como su estancia, mediante servicios complementarios como Seguros, Gestión de Suministros, Mudanzas, entre otros.

¿Pueden compartir algún ejemplo específico de cómo la implementación de tecnología ha mejorado significativamente la eficiencia o la experiencia del usuario en Cuarta Planta?

Tanto inquilinos como propietarios tienen acceso a toda la información, a través del portal, además realiza automáticamente la emisión de avisos (avisos de pago, vencimiento de contratos, seguros, etc.), tanto a propietario como a inquilinos.

Ofrecemos un canal de comunicación entre propietario e inquilino, que le permite al propietario no dar sus datos personales de contacto y mantener el anonimato.

¿Han recibido algún premio o reconocimiento por este aporte de Cuarta Planta?

Estamos contentos de los reconocimientos recibidos, como es el caso del Premio a la excelencia en transformación digital de Capital Radio, en enero de 2023. Además, fuimos finalistas al premio Fotocasa a la innovación inmobiliaria, en octubre de 2023.

¿Cómo han contribuido estos reconocimientos y premios a la consolidación y mejora de Cuarta Planta como plataforma de gestión de alquileres?

Estos premios nos han dado más visibilidad y, a la vez, han dado más confianza a los propietarios en nuestras herramientas y capacidad de gestión.

¿Qué tipos de servicios planean incluir y cómo creen que esto fortalecerá la relación con los inquilinos y propietarios en su plataforma?

Dentro de nuestra planificación de futuros servicios para la gestión de alquiler, se encuentra la integración de WhatsApp en la plataforma, como canal principal de comunicación, IA para resolución de dudas genéricas e integrar herramientas de scoring de inquilinos.

¿Cuál ha sido la estrategia de Cuarta Planta para adaptarse a los cambios de la nueva ley de vivienda y cómo están trabajando para equilibrar las necesidades de los propietarios en este contexto legal?

Para afrontar las dificultades adicionales en la gestión de impagos, debemos ser mucho más estrictos en la selección de inquilinos. Hemos establecido una alianza con una conocida empresa de seguros de impago y hemos fortalecido nuestra capacidad de asesoramiento legal.

Ofrecemos servicios granulares, a medida de cada propietario, como, por ejemplo, publicación de anuncios, con recepción de llamadas y filtrado de candidatos, aprovechando las economías de escala.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que identifican en el mercado inmobiliario español y cómo planean abordarlos?

Los grandes desafíos son, por un lado, devolver la confianza al propietario y, por otro, establecer mecanismos realistas para solucionar la dificultad de acceso a la vivienda en las grandes ciudades.

Se abren oportunidades en el mercado de BTR y de VPO, siendo nuestra metodología de gestión y las herramientas asociadas una propuesta idónea.

¿Cómo planean mantenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes en el sector inmobiliario?

Lo más importante es estar atento a las necesidades de propietarios e inquilinos y luego buscar soluciones. Deberemos establecer colaboraciones con otras empresas que aporten soluciones eficientes a cuestiones específicas; así como mantener una línea de desarrollo interno de producto, para incorporar nuevas funcionalidades e integrar soluciones de terceros.

En conclusión, en la revolución digital de la gestión de alquileres, Cuarta Planta representa una solución innovadora para propietarios, siendo un elemento clave para el futuro del mercado inmobiliario. La plataforma no solo ha abordado las necesidades y desafíos de propietarios e inquilinos, sino que también ha redefinido la experiencia de estos, transformando en rutina el complejo proceso de la gestión de alquiler.