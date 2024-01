La influencia del enfoque consciente de las acciones sobre los resultados en el alto rendimiento

A lo largo de la historia, es posible encontrar distintos creadores, autores e inventores que comparten algunos rasgos característicos. En este sentido, es habitual que estas personas destaquen por su perseverancia, disciplina y la obsesión con la que generan el movimiento para orientarse a aquello que sienten que es su propósito. Además, se trata de individuos que siempre han estado enfocados al avance y al éxito.

Con respecto a esto, Cathaysa Melián explica que el enfoque estratégico es fundamental para construir un escenario correcto de manera consciente. De esta manera, es posible anticipar la propia operatividad mental al resultado de cada acción, disminuyendo errores y facilitando el progreso de un proyecto. Esta profesional se especializa en neocodificación y es mentora de enfoque de directivos y deportistas de alto rendimiento.

De aquí, ella destaca otro factor imprescindible para lograr tangibilizar objetivos. Ese factor se traduce en el desarrollo de la capacidad de observar y visualizar los propios pasos, acciones y cómo estratégicos antes de materializarlos.

El enfoque consciente y los resultados en el alto rendimiento Tanto en el mundo empresarial como en el deporte de alta competencia, conseguir un objetivo puede depender de factores como el aprendizaje y la perseverancia. En este sentido, aprender de errores sirve para no volver a cometerlos. Además, optimizar el tiempo y evitar el abandono resulta crucial.

Según explica Cathaysa Melián, cuando una persona comprende cómo está neocodificada y enfocada, puede ver el encuadre estratégico de su objetivo. A su vez, esto permite proyectar y elevar el nivel del progreso experimentando menos estrés y frustración. De este modo, es posible reducir errores, acortar tiempos, aumentar la creatividad y desarrollar la intuición. A modo de síntesis, uno de los axiomas que integra esta mentalidad o filosofía de trabajo indica que el fracaso no existe cuando el enfoque se trabaja estratégicamente.

Con respecto a la neocodificación, este es un concepto que cada vez resulta más significativo en el sector del coaching estratégico. Básicamente, es una herramienta que permite que una persona eleve su nivel de consciencia determinando de manera objetiva cómo está codificado su mapa mental con respecto a una acción concreta. De esta manera, es posible preparar el cerebro para potenciar las acciones positivas de crecimiento profesional.

La neocodificación desafía a la incertidumbre El mecanismo constituido por la neocodificación puede aplicarse en múltiples contextos que resultan complejos para generar actitudes que desafíen escenarios inciertos. De este modo, es posible establecer una manera sólida y segura de proceder.

Para ello, el primer paso consiste en comprender e identificar las operaciones mentales que pueden conducir a la solución de problemas. Ahora bien, Cathaysa Melián sostiene que todo avance requiere de compromiso y coraje por parte del individuo. Asimismo, hay que adquirir la capacidad de concebir los objetivos como valores de progreso y no como instancias asociadas a la frustración o al estrés.

Por último, la neocodificación permite delinear un enfoque estratégico para evitar la dispersión y aumentar la productividad. A largo plazo, este método contribuye a que una persona se convierta en referente dentro de su sector.

Con el apoyo de Cathaysa Melián, experta en neocodificación y mentora de directivos y deportistas de alto rendimiento, es posible desarrollar un enfoque estratégico para conseguir mejores resultados.